От жары можно отдохнуть: прогноз погоды в Украине на 21 июля
Киев • УНН
В Украине 21 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +23°С до +34°С в зависимости от региона.
В Украине ожидается погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23…+28 °С, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине 21 июля
В Украине завтра, 21 июля, ожидается переменная облачность. Кроме южной и юго-восточной частей, местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
• ночью +14…+19 °С, на юге и востоке страны до +22 °С;
• днем +23…+28 °С, в Закарпатье, в южной части и восточных областях +29…+34 °С.
Погода в Киевской области 21 июля
В Киеве и области будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
• по области ночью +14…+19 °С, днем +23…+28 °С;
• в Киеве ночью +15…+17 °, днем +25…+27 °С.
Дополнение
Потребление электроэнергии в Украине выросло на 2,5% из-за облачной погоды и дождей, что снизило эффективность солнечных электростанций. 29 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды, бригады облэнерго работают над восстановлением.