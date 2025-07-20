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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От жары можно отдохнуть: прогноз погоды в Украине на 21 июля

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В Украине 21 июля ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +23°С до +34°С в зависимости от региона.

От жары можно отдохнуть: прогноз погоды в Украине на 21 июля

В Украине ожидается погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23…+28 °С, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине 21 июля

В Украине завтра, 21 июля, ожидается переменная облачность. Кроме южной и юго-восточной частей, местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

• ночью +14…+19 °С, на юге и востоке страны до +22 °С;

• днем +23…+28 °С, в Закарпатье, в южной части и восточных областях +29…+34 °С.

Погода в Киевской области 21 июля

В Киеве и области будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

• по области ночью +14…+19 °С, днем +23…+28 °С;

• в Киеве ночью +15…+17 °, днем +25…+27 °С.

Дополнение

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 2,5% из-за облачной погоды и дождей, что снизило эффективность солнечных электростанций. 29 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды, бригады облэнерго работают над восстановлением.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Погода и окружающая среда
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