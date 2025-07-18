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Негода спричинила перебої зі світлом у 4 областях, споживання росте - Укренерго

Київ • УНН

 • 2032 перегляди

Споживання електроенергії в Україні зросло на 2,5% через хмарну погоду та дощі, що знизило ефективність сонячних електростанцій. 29 населених пунктів у чотирьох областях знеструмлено через негоду, бригади обленерго працюють над відновленням.

Негода спричинила перебої зі світлом у 4 областях, споживання росте - Укренерго

Споживання електроенергії зросло. Через негоду повністю або частково знеструмлені 29 населених пунктів у чотирьох областях. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 18 липня, станом на 9:30, воно було на 2,5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина – хмарна погода у більшості областей України і дощ у південно-західному регіоні держави. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі", - повідомили в компанії.

Вчора, 17 липня, добовий максимум споживання був увечері - на 6,4% нижчим, ніж попереднього дня. Причина таких змін, як вказано, - спадання спеки на всій території України.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Станом на 18 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - додали у Міненерго.

Негода

"Через несприятливі метеоумови (гроза,пориви вітру) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 29 населені пункти у чотирьох областях", - ідеться у повідомленні.

Бригади обленерго вже виконують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях. Заживлення знеструмлених абонентів планується до кінця поточної доби.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Міністерство енергетики України
Укренерго
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