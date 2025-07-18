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Непогода вызвала перебои со светом в 4 областях, потребление растет - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 2,5% из-за облачной погоды и дождей, что снизило эффективность солнечных электростанций. 29 населенных пунктов в четырех областях обесточены из-за непогоды, бригады облэнерго работают над восстановлением.

Непогода вызвала перебои со светом в 4 областях, потребление растет - Укрэнерго

Потребление электроэнергии возросло. Из-за непогоды полностью или частично обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 18 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 2,5% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина - облачная погода в большинстве областей Украины и дождь в юго-западном регионе государства. Это обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети", - сообщили в компании.

Вчера, 17 июля, суточный максимум потребления был вечером - на 6,4% ниже, чем предыдущего дня. Причина таких изменений, как указано, - спад жары на всей территории Украины.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"По состоянию на 18 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - добавили в Минэнерго.

Непогода

"Из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, порывы ветра) - на утро полностью или частично были обесточены 29 населенных пунктов в четырех областях", - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго уже выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях. Запитка обесточенных абонентов планируется до конца текущих суток.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
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