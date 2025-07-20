Від спеки можна перепочити: прогноз погоди в Україні на 21 липня

В Україні очікується погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +23…+28 °С, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні 21 липня

В Україні завтра, 21 липня, очікується мінлива хмарність. Крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

• вночі +14…+19 °С, на півдні та сході країни до +22 °С;

• вдень +23…+28 °С, на Закарпатті, у південній частині та східних областях +29…+34 °С.

Погода на Київщині 21 липня

В Києві та області буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.

Вітер західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

• по області вночі +14…+19 °С, вдень +23…+28 °С;

• у Києві вночі +15…+17 °, вдень +25…+27 °С.

Доповнення

Споживання електроенергії в Україні зросло на 2,5% через хмарну погоду та дощі, що знизило ефективність сонячних електростанцій. 29 населених пунктів у чотирьох областях знеструмлено через негоду, бригади обленерго працюють над відновленням.