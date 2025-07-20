Від спеки можна перепочити: прогноз погоди в Україні на 21 липня
Київ • УНН
В Україні 21 липня очікується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +23°С до +34°С залежно від регіону.
В Україні очікується погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +23…+28 °С, пише УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні 21 липня
В Україні завтра, 21 липня, очікується мінлива хмарність. Крім південної та південно-східної частин, місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
• вночі +14…+19 °С, на півдні та сході країни до +22 °С;
• вдень +23…+28 °С, на Закарпатті, у південній частині та східних областях +29…+34 °С.
Погода на Київщині 21 липня
В Києві та області буде мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
• по області вночі +14…+19 °С, вдень +23…+28 °С;
• у Києві вночі +15…+17 °, вдень +25…+27 °С.
Доповнення
Споживання електроенергії в Україні зросло на 2,5% через хмарну погоду та дощі, що знизило ефективність сонячних електростанцій. 29 населених пунктів у чотирьох областях знеструмлено через негоду, бригади обленерго працюють над відновленням.