От Евпатории до Прибрежного российские войска превратили все пляжи в окопы

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в юго-западном Крыму ВС рф вырыли растянутую линию окопов, передает УНН.

В Крыму оккупанты готовятся к курортному сезону - от Евпатории до Прибрежного вырыли окопами все пляжи - говорится в сообщении.

Напомним,

Оккупационные власти рф в Крыму выставили на продажу пансионат "Лазурный берег" под Алуштой.

За время оккупации Крыма 24 человека считаются пропавшими без вести, 18 из них - представители коренного крымскотатарского народа, по данным Крымскотатарского Ресурсного Центра, который также опубликовал список пропавших без вести.

В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных, которые, вероятно, приехали из восточного военного округа, пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".