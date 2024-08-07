От удара одна из машин перевернулась: в Харьковской области в ДТП пострадали отец с 3-летней дочерью
Киев • УНН
На перекрестке в Лозовой произошла авария, один автомобиль перевернулся. 35-летний мужчина и его 3-летняя дочь госпитализированы с травмами средней тяжести. Полиция открыла уголовное производство.
В Лозовой Харьковской области на перекрестке произошло столкновение двух автомобилей, один от удара перевернулся на крышу, пострадали мужчина с 3-летней дочерью, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
6 августа в 15:00 в полицию поступила информация о том, что на перекрестке улиц Соборной и Михаила Грушевского в городе Лозовая произошло столкновение транспортных средств. От удара произошло опрокидывание одной из легковушек.
"35-летнего мужчину и его трехлетнюю дочь госпитализировали в харьковскую больницу. Их состояние здоровья медики оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении полиции в Telegram.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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