От "подполковника мгб днр" до агента гру и фсб: как обвиняемый в госсовете и заказных убийствах Шепелев помогал террористическим формированиям

Бывший народный депутат Александр Шепелев, который стал известным всей стране из-за обвинения в серии заказных убийств и причастности к финансовым преступлениям оказался не только сторонниками террористических квазиреспублик днр и лнд, он еще и активно работал для их развития. Как стало известно из документов и видео, которые есть в распоряжении УНН, Шепелев был завербованным агентом российских спецслужб, что в очередной раз подтверждает обвинения его в государственной измене.

Детали

После того как Шепелев стал подозреваемым по делу о хищении 40 миллионов долларов "Родовид Банка", а также стало известно о его причастности к ряду заказных убийств и попытке убийства банкира Сергея Дядечко, он сбежал из Украины в россию. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Позже он поехал в Венгрию, где его задержали и Будапешт выдал его Украине. Тогда украинский суд арестовал экс-депутата.

Однако Шепелев подкупил работников Лукьяновского СИЗО, чтобы те его перевели в больницу, откуда он затем сбежал.

Позже суд в Киеве приговорил его по делу о взятке и побеге из-под стражи к 7 годам тюрьмы. Однако судьи Верховного суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили изменить приговор судов первой и апелляционной инстанции пойдя на грубые нарушения законодательства.

После того, как правоохранителям все же удалось выманить Шепелева из россии и задержать в Украине раскрылась правда о его сотрудничестве с российскими спецслужбами. Во время задержания в Конча-Заспе под Киевом у бывшего депутата среди документов нашли служебное удостоверение подполковника террористического мгб днр. Оно было выдано на имя Владимира Боруха, но фото в нем было Александра Шепелева.

Владимир Борух, чьим "двойником" стал Шепелев, был не просто реальным человеком, его внесли в общий список боевиков и российских наемников сайта "Миротворец", участвовавших в войне против Украины, летом 2014 года. То есть кураторы фсб и гру рф выдали своему агенту Шепелеву документы реального террориста.

Сначала в 2014 году Борух считался стажером террористического "мгб днр". Однако уже через три года, исходя из удостоверения, которое нашли у Шепелева, он дослужился до подполковника. Какие государственные тайны рассказал агент Шепелев, работавший в комитете ВРУ по вопросам финансов и банковского сектора, входивший в комиссию по приватизации и имевший близкие доверительные отношения с руководством страны, вражеским спецслужбам, чтобы получить очередное звание мгб днр - остается только догадываться.

Куда делся реальный террорист Борух также не известно. Шепелев не просто работал на непризнанные цивилизованным миром террористические республики, он поддерживает их идеологию и считает их своей родиной.

"Уже Черное море - это россия. Я любил всегда в Крым ездить, мы в Карпаты ездим, и в среднюю, и в восточную и на западную Украину. Донбасс - это родина, родители там похоронены. Но хотелось бы там навести порядок. Во-первых, ясно что отдать ее (Украину - ред.) войскам НАТО, чтобы корабли НАТО стояли в Черном море не реально и я думаю что американцы и все это прекрасно понимают", - сказал Шепелев в разговоре с представителем российских спецслужб.

Однако и на этом доказательства его предательства Украины не заканчиваются. Как стало известно из документов, которые есть в распоряжении УНН, Шепелев считает днр своим домом. В частности, в пояснительной записке директору фсб, где он в подробностях рассказывает о своей агентурной деятельности и сотрудничестве с фсб и игрой, экс-депутат указывает местом своего проживания "донецкую народную республику".

В обращении к руководителю федеральной миграционной службы, где он просит предоставить ему политическое убежище в рф, Шепелев местом жительства указывает "днр, г. Донецк, проспект Комсомольский д.17/кв 2".

Такой же адрес он указывает и в аналогичном обращении к генеральному прокурору рф.

Напомним

Ранее стало известно, что прокурор Виктория Оршавская подала в ВСП жалобу на судей Верховного суда Король В.В., Маринич В.К. и Марковец А.М., которые рассматривали кассацию по делу Шепелева, и 6 июля 2023 года изменили ему приговор судов предыдущих инстанций, и почти выпустили Шепелева на свободу.

По автоматическому распределению, жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против РФ Елена Ковбий.

В частности, коллегия Верховного суда решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за на их взгляд недостаточного количества доказательств. Кроме того, судьи существенно уменьшили срок отбывания наказания Шепелева, засчитав ему срок пребывания в СИЗО рф с 19 марта 2015 года по 8 июля 2016 года. Тогда российские правоохранители задержали его по экстрадиционному запросу Украины.

Пока якобы решался вопрос его выдачи Украине, Шепелев активно сотрудничал с фсб рф и должен был находиться в следственном изоляторе. Спустя год россия все же отказалась выдать беглого нардепа украинскому правосудию, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Коллегия Верховного суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Таким образом, по решению кассационной инстанции Шепелев полностью отбыл наказание по приговору Деснянского районного суда г. Киева от 7 августа 2020 года.

Кроме того, из-за закрытия эпизодов о подкупе имущество экс-нардепа не будут конфисковывать. Эксперты, опрошенные УНН ранее ставили под сомнение объективность решения Верховного суда, откровенно говоря о коррупционной составляющей. В частности, по мнению председателя правления Фонда DEJURE Михаила Жернакова, судьи Верховного суда могли получить денежное вознаграждение за такое решение.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно проверить добропорядочность судей, которые вынесли такое решение по делу Шепелева.