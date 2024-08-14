Освещение, разметка и санитарные модули: Украина модернизировала пункты пропуска в Закарпатской области

Украина при поддержке международных партнеров проводит модернизацию инфраструктуры на пунктах пропуска на западных границах страны. Инициатива направлена на повышение эффективности работы пунктов, уменьшение времени ожидания и создание комфортных условий для путешественников и работников Об этом заявили в Госагентстве по восстановлению и развитию инфраструктуры, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что пункты пропуска в Закарпатской области длительное время нуждались в изменениях - устаревшие здания, недостаточное количество полос для движения, отсутствие современных санитарных условий и ограниченное пространство для обслуживания растущего трафика.

Это приводило к задержкам, неудобствам для граждан и препятствовало эффективному осуществлению таможенных и пограничных процедур.

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В рамках проекта модернизации установили 381 светодиодную лампу на восьми пунктах пропуска: Дзвинково - Лоня, Косино - Барабаш, Ужгород - Вишне Немецкое, Малый Березный - Убля, Солотвино - Сигету, Чоп (Тиса) - Захонь, Лужанка - Берегшурань и Вилок - Тисабеч - отчитались в Агентстве.

Также на пунктах пропуска Ужгород-Вишне Немецкое и Лужанка-Берегшурань установили современные модульные сооружения для офисов пограничников и таможенников, санитарные модули, новые дорожные знаки и водоналивные дорожные блоки.

Кроме того, установили новые мусорные баки для раздельной переработки мусора. Обновили дорожное покрытие, сделали разметку на дороге, добавили и расширили полосы движения. Например, дополнительно создана полоса движения автомобилей на пункте пропуска Ужгород - Вишне Немецкое позволит увеличить пропускную способность дополнительно на 680 грузовиков в месяц, а грузооборот сельскохозяйственных товаров на 14 000 тонн в месяц.

Благодаря сотрудничеству с Проектом USAID мы смогли реализовать быстрые решения для улучшения условий пересечения границы. Это улучшение положительно повлияло на работу персонала и скорость обработки документов, что в свою очередь повысило общую эффективность пунктов пропуска. По нашему мнению, мы сделали все из возможного для улучшения пересечения границы гражданами - заявил заместитель начальника по развитию пунктов пропуска и объектов инфраструктуры Станислав Балуев.

Напомним,

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