Освещение, разметка и санитарные модули: Украина модернизировала пункты пропуска в Закарпатской области
Киев • УНН
Украина модернизирует инфраструктуру на пунктах пропуска западных границ при поддержке международных партнеров. Установлено новое освещение, модульные сооружения, обновлено дорожное покрытие и расширены полосы движения на восьми пунктах пропуска.
Украина при поддержке международных партнеров проводит модернизацию инфраструктуры на пунктах пропуска на западных границах страны. Инициатива направлена на повышение эффективности работы пунктов, уменьшение времени ожидания и создание комфортных условий для путешественников и работников Об этом заявили в Госагентстве по восстановлению и развитию инфраструктуры, передает УНН.
Детали
В ведомстве отмечают, что пункты пропуска в Закарпатской области длительное время нуждались в изменениях - устаревшие здания, недостаточное количество полос для движения, отсутствие современных санитарных условий и ограниченное пространство для обслуживания растущего трафика.
Это приводило к задержкам, неудобствам для граждан и препятствовало эффективному осуществлению таможенных и пограничных процедур.
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В рамках проекта модернизации установили 381 светодиодную лампу на восьми пунктах пропуска: Дзвинково - Лоня, Косино - Барабаш, Ужгород - Вишне Немецкое, Малый Березный - Убля, Солотвино - Сигету, Чоп (Тиса) - Захонь, Лужанка - Берегшурань и Вилок - Тисабеч
Также на пунктах пропуска Ужгород-Вишне Немецкое и Лужанка-Берегшурань установили современные модульные сооружения для офисов пограничников и таможенников, санитарные модули, новые дорожные знаки и водоналивные дорожные блоки.
Кроме того, установили новые мусорные баки для раздельной переработки мусора. Обновили дорожное покрытие, сделали разметку на дороге, добавили и расширили полосы движения. Например, дополнительно создана полоса движения автомобилей на пункте пропуска Ужгород - Вишне Немецкое позволит увеличить пропускную способность дополнительно на 680 грузовиков в месяц, а грузооборот сельскохозяйственных товаров на 14 000 тонн в месяц.
Благодаря сотрудничеству с Проектом USAID мы смогли реализовать быстрые решения для улучшения условий пересечения границы. Это улучшение положительно повлияло на работу персонала и скорость обработки документов, что в свою очередь повысило общую эффективность пунктов пропуска. По нашему мнению, мы сделали все из возможного для улучшения пересечения границы гражданами
Напомним,
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