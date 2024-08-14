Бронирование времени пересечения границы для автобусов доступно на 16 пунктах пропуска - Минобновление

Возможность бронировать время пересечения границы для автобусных перевозчиков доступна уже на 16 пунктах пропуска. В частности, на всей украинско-румынской границе, 10 пунктах пропуска с Молдовой и крупнейшем пункте пропуска с Польшей - "Ягодин - Дорогуск". Об этом сообщили в Минобновлении, передает УНН.

Слотирование в системе еЧерга для пересечения границы уже доступно на 16 пунктах пропуска. Это возможность бронировать время пересечения границы как для регулярных, так и нерегулярных автобусных перевозчиков - говорится в сообщении Минобновления.

По данным ведомства, благодаря этой опции сейчас 70% автобусов заезжают на пункт пропуска без необходимости ожидать в физической очереди в соответствии с предварительной онлайн-записью.

Забронировать время пересечения границы возможно на всей украинско-румынской границе, 10 пунктах пропуска с Молдовой и крупнейшем пункте пропуска с Польшей - "Ягодин - Дорогуск".

Еще на 12 пунктах пропуска еЧерга работает без слотирования, по принципу "живой очереди" только с необходимостью регистрации в системе. Это нужно для анализа нагрузки на границу, чтобы впоследствии масштабировать опцию слотирования и на эти пункты пропуска, рассказали в Минобновлении.

Система єЧерга працює вже на 28-ми пунктах пропуску – Шмигаль