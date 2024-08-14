Бронирование времени пересечения границы для автобусов доступно на 16 пунктах пропуска - Минобновление
Киев • УНН
Минобновления сообщило о возможности бронировать время пересечения границы для автобусных перевозчиков на 16 пунктах пропуска. Это включает всю украинско-румынскую границу, 10 пунктов с Молдовой и самый большой пункт с Польшей.
Возможность бронировать время пересечения границы для автобусных перевозчиков доступна уже на 16 пунктах пропуска. В частности, на всей украинско-румынской границе, 10 пунктах пропуска с Молдовой и крупнейшем пункте пропуска с Польшей - "Ягодин - Дорогуск". Об этом сообщили в Минобновлении, передает УНН.
Слотирование в системе еЧерга для пересечения границы уже доступно на 16 пунктах пропуска. Это возможность бронировать время пересечения границы как для регулярных, так и нерегулярных автобусных перевозчиков
По данным ведомства, благодаря этой опции сейчас 70% автобусов заезжают на пункт пропуска без необходимости ожидать в физической очереди в соответствии с предварительной онлайн-записью.
Забронировать время пересечения границы возможно на всей украинско-румынской границе, 10 пунктах пропуска с Молдовой и крупнейшем пункте пропуска с Польшей - "Ягодин - Дорогуск".
Еще на 12 пунктах пропуска еЧерга работает без слотирования, по принципу "живой очереди" только с необходимостью регистрации в системе. Это нужно для анализа нагрузки на границу, чтобы впоследствии масштабировать опцию слотирования и на эти пункты пропуска, рассказали в Минобновлении.
Система єЧерга працює вже на 28-ми пунктах пропуску – Шмигаль30 июля 2024, 11:38 • 22358 просмотров