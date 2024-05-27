Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды ВСУ, будут служить в штурмовых подразделениях - Малюська
Киев • УНН
Уже 613 заключенных вступили в ряды Вооруженных Сил Украины, служат в отдельных штурмовых подразделениях, сформированных исключительно из осужденных, отбывших наказание.
Осужденные, которые изъявят желание мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины, будут служить в штурмовых подразделениях. Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам Вооруженных сил, проходят соответствующую подготовку. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська, передает УНН.
По состоянию на сейчас, опять же, нет гарантий, или уверенности, что это будет сохранено, потому что, опять же, военное командование смотрит на опыт, смотрит, как оно сейчас начинает работать. Но, по состоянию на сейчас, это будут штурмовые подразделения, это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть, это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими. Я не совсем уверен, что это лучшая опция, но военным виднее. Мы пока не дошли до ведения непосредственно боевых действий этими подразделениями
Он добавил, что сейчас идет подготовка осужденных, которые изъявила желание вступить в ВСУ.
"Возможно, ситуация изменится позже и выбор относительно смешивания или не смешивания будет сделан в другую пользу. Но пока это отдельные подразделения, пока это штурмовые подразделения. Уже 613 заключенных вышли и присоединились к рядам вооруженных сил, проходят соответствующую подготовку", - добавил Малюська.
Напомним
8 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит освобождать заключенных от отбывания наказания в случае прохождения военной службы. Ко второму чтению учли нормы, по которым воспользоваться условно-досрочным освобождением не смогут воспользоваться лица, осужденные за коррупционные и тяжкие преступления.
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Хмельницкий горрайонный суд разрешил полусотне осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, проходить военную службу. Подавляющее количество добровольцев - это мужчины молодого возраста, осужденные в основном за имущественные преступления, а именно - кражи.
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