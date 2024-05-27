Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, будуть служити в штурмових підрозділах - Малюська

Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав Збройних сил України, будуть служити в штурмових підрозділах. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав Збройних сил, проходять відповідну підготовку. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.

Станом на зараз, знову ж таки, немає гарантій, чи впевненості, що це буде збережно, тому що, знову ж таки, військове командування дивиться на досвід, дивиться, як воно зараз починає працювати. Але, станом на зараз, це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто, це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Я не зовсім впевнений, що це найкраща опція, але військовим видніше. Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами