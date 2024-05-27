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Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, будуть служити в штурмових підрозділах - Малюська

Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, будуть служити в штурмових підрозділах - Малюська

Київ • УНН

 • 23265 перегляди

Вже 613 ув'язнених вступили до лав Збройних Сил України, служать в окремих штурмових підрозділах, сформованих виключно із засуджених, які відбули покарання.

Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав Збройних сил України, будуть служити в штурмових підрозділах. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав Збройних сил, проходять відповідну підготовку. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.

Станом на зараз, знову ж таки, немає гарантій, чи впевненості, що це буде збережно, тому що, знову ж таки, військове командування дивиться на досвід, дивиться, як воно зараз починає працювати. Але, станом на зараз, це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто, це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Я не зовсім впевнений, що це найкраща опція, але військовим видніше. Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами

 - сказав Малюська.

Він додав, що наразі йде підготовка засуджених, які виявила бажання вступити в ЗСУ.

"Можливо, ситуація зміниться пізніше і вибір щодо змішування, чи не змішування буде зроблений в іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав збройних сил, проходять відповідну підготовку", - додав Малюська.

Нагадаємо

8 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. До другого читання врахували норми, за якими скористатися умовно-достроковим звільненням не зможуть скористатися особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини.

Понад 3 тисячі засуджених подали заяву для проходження військової служби.

Хмельницький міськрайонний суд дозволив півсотні засуджених, що відбувають покарання у виправній колонії, проходити військову службу. Переважна кількість добровольців - це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме - крадіжки.

Павло Башинський

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