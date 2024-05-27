Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав ЗСУ, будуть служити в штурмових підрозділах - Малюська
Київ • УНН
Вже 613 ув'язнених вступили до лав Збройних Сил України, служать в окремих штурмових підрозділах, сформованих виключно із засуджених, які відбули покарання.
Засуджені, які виявлять бажання мобілізуватися до лав Збройних сил України, будуть служити в штурмових підрозділах. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав Збройних сил, проходять відповідну підготовку. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська, передає УНН.
Станом на зараз, знову ж таки, немає гарантій, чи впевненості, що це буде збережно, тому що, знову ж таки, військове командування дивиться на досвід, дивиться, як воно зараз починає працювати. Але, станом на зараз, це будуть штурмові підрозділи, це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто, це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Я не зовсім впевнений, що це найкраща опція, але військовим видніше. Ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цими підрозділами
Він додав, що наразі йде підготовка засуджених, які виявила бажання вступити в ЗСУ.
"Можливо, ситуація зміниться пізніше і вибір щодо змішування, чи не змішування буде зроблений в іншу користь. Але поки що це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи. Вже 613 в’язнів вийшли і приєдналися до лав збройних сил, проходять відповідну підготовку", - додав Малюська.
Нагадаємо
8 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та цілому законопроєкт, який дозволить звільняти ув'язнених від відбування покарання у разі проходження військової служби. До другого читання врахували норми, за якими скористатися умовно-достроковим звільненням не зможуть скористатися особи, які засуджені за корупційні та тяжкі злочини.
Понад 3 тисячі засуджених подали заяву для проходження військової служби.
Хмельницький міськрайонний суд дозволив півсотні засуджених, що відбувають покарання у виправній колонії, проходити військову службу. Переважна кількість добровольців - це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за майнові злочини, а саме - крадіжки.