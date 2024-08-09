Особый режим в газовом секторе Молдовы: готовность к прекращению поставок, о рисках предупредила Украина

Режим тревоги в газовом секторе Молдовы позволит быстро реагировать, в случае воплощения критических рисков. По словам министра энергетики Молдовы Виктора Парликова, о рисках предупредила Украина.

Пишет УНН со ссылкой на онлайн-издание NewsMaker.

Детали

Режим раннего предупреждения в газовом секторе, который ввели в Молдове, позволит властям сократить время принятия решений в случае прекращения поставок газа, сообщил министр энергетики Виктор Парликов.

В Минэнерго Молдовы также отметили, что "такой риск есть".

Соответствующее сообщение было передано Украиной.

Цитата

Если появляется какой-то риск, мы должны реагировать. Позавчера было сообщение от наших украинских партнеров, что такой риск есть - сообщил Парликов.

Сегодня утром министерство энергетики Молдовы установило режим повышенной готовности, в связи с риском перебоев поставок газа из-за военных действий в районе курска в рф.