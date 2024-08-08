Комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела в Молдове режим тревоги в газовом секторе в связи с риском перебоев поставок газа из-за военных действий в районе Курска в рф. Такое решение комиссия приняла 8 августа после обращения министерства энергетики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker.

Сообщается, что комиссия по ЧС ознакомилась с представленной министерством энергетики информации о потенциальном риске перебоев в поставках газа в результате военных действий в районе газоизмерительной станция Суджа, через которую газ поступает и в Молдову. И решила принять превентивные меры обеспечения энергетической безопасности страны.

"Члены комиссии констатировали, что сейчас нет никаких сбоев или серьезных рисков сбоев. Введение режима тревоги даст ответственным учреждениям необходимые рычаги для тщательного мониторинга и оперативного вмешательства, если возникнет такая необходимость", — говорится в решении комиссии.

8 августа, министерство энергетики потребовало ввести режим тревожной ситуации в газовом секторе, учитывая военные действия на территории России в районе Курска. Как отметил министр энергетики Виктор Парликов, сейчас нет никаких перебоев с поставкой газа или серьезной угрозы сбоя системы. Но, по словам Парликова, украинский оператор транспортировки газа сообщил Vestmoldtransgaz о том, что существует возможный риск того, что могут возникнуть определенные ограничения, учитывая военные действия на территории.

Контекст

россия объявила чрезвычайное положение в Курской области, поскольку она сражается третий день, чтобы отразить вторжение, которое, по словам герасимова, составило якобы около 1000 украинских солдат при поддержке танков и бронетехники.

Он сообщил путину на телевизионной встрече в среду, что россия развернула войска, авиаудары и артиллерию, чтобы попытаться остановить наступление.

Российский диктатор путин спустя сутки отреагировал на события в курской области и обвинил Украину в масштабной провокации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер подтвердила, что США не были предупреждены об операции в Курской области перед ее проведением. Однако администрация США планирует обратиться к Украине для получения детальной информации о цели и характере прорыва.

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Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх 7 августа сообщал, что состоялось заседание совета обороны по Сумской области. Обстановка под контролем Вооруженных сил Украины, они всем обеспечены для осуществления соответствующих задач поставленных Верховным Главнокомандующим и командующим ВСУ, задачи выполняются.