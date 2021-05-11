Основные поставки вакцины Pfizer в Украину начнутся с июля - Степанов

Цитата:

"Мы ожидаем соответственно по COVAX 1,4 млн доз до конца мая. Мы ожидаем, что будет снято эмбарго в Индии по экспорту вакцин, и этот долг в 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca закроется. Также начнутся поставки по прямому контракту с Pfizer и к концу 2-го квартала мы должны получить первые 500 тыс. доз, а основные поставки начнутся с июля этого года. На третий квартал у нас предусмотрено 4,5 млн доз вакцины", - рассказал Степанов.

Детали

Кроме того, Степанов отметил, что министерство постоянно работает над усовершенствованием процесса вакцинации. Несмотря на дефицит вакцин в мире, Украина ведет переговоры о контрактах уже на 2022 и 2023 годы.

"Международное право не работает на рынке вакцин, его просто не существует. Каждая страна борется за вакцины для защиты собственного населения", - добавил министр.

Дополнение

Степанов сообщал, что Украина получит в этом году 20 млн доз вакцины против COVID-19 производства Pfizer.

Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19.

Также Степанов сообщал, что 9 мая в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech.



30 апреля в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac производства компания Sinоvac. Размер партии составляет 500 тысяч доз.



Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии.

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac в 215 тыс. доз производства китайской компании Sinovac Biotech. В Украине регионы начали получать вакцину от Sinovac 13 апреля, а 14 апреля начались прививки.

Утром 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX - 117 тыс. доз. Прививки ей начали делать 18 апреля.

Также в рамках COVAX 23 апреля Украина получила еще 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи



