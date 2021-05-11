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Основні поставки вакцини Pfizer в Україну почнуться з липня – Степанов

Київ • УНН

 • 25020 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. В Україну основні поставки вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer почнуться з липня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Основні поставки вакцини Pfizer в Україну почнуться з липня – Степанов

Цитата:

"Ми очікуємо відповідно по COVAX 1,4 млн доз до кінця травня. Ми очікуємо, що буде знято ембарго в Індії з експорту вакцин, і той борг в 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca закриється. Також почнуться поставки по прямому контракту з Pfizer й до кінця 2-го кварталу ми повинні отримати перші 500 тис. доз, а основні поставки почнуться з липня цього року. На третій квартал у нас передбачено 4,5 млн доз вакцини", - розповів Степанов.

Деталі

Окрім того, Степанов наголосив, що міністерство постійно працює над удосконаленням процесу вакцинації. Попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини про контракти вже на 2022 і 2023 роки.

"Міжнародне право не працює на ринку вакцин, його просто не існує. Кожна країна виборює вакцини для захисту власного населення", – додав міністр.

Доповнення

Степанов повідомляв, що Україна отримає в цьому році 20 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19.

Також Степанов повідомляв, що 9 травня в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак з 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech.

30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від COVID-19 CoronaVac виробництва компанія Sinоvac. Розмір партії становить 500 тисяч доз.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. 

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї

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