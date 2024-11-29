Основатель Alibaba Джек Ма возвращается в штаб - квартиру компании в Китае

Основатель Alibaba Джек Ма вернулся в Китай с редким публичным визитом, когда Пекин пытается восстановить доверие к предпринимательскому классу после многолетнего давления на технологический сектор, о цепише УНН со ссылкой на Dimsu Daily.

Детали

Несмотря на то, что предприниматель в 2019 году покинул пост исполнительного директора Alibaba, он до сих пор остается культовой фигурой китайского предпринимательства.

Возвращение Джека Ма произошло в критический момент для частного сектора Китая, который правительство стремится поддержать, из-за многочисленных экономических препятствий.

Так, например, произошел длительный спад на рынке недвижимости, а также, возросла геополитическая напряженность, особенно после угроз новоизбранного президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайские товары.

Напомним

Технологический титан, известный своей откровенной и яркой личностью, исчез из поля зрения общественности через два года после преследования. Его компании потеряли сотни миллиардов долларов. С тех пор он держится в стороне, редко появляясь на публике.

Вместо этого последние несколько лет он путешествует по миру, изучая агротехнику.В октябре 2021 года Ма был в Испании, где изучал сельское хозяйство и технологии, связанные с экологическими проблемами. Он также посетил Нидерланды, Японию и Таиланд, чтобы изучать агротехнологии.

В мае Токийский колледж объявил, что Ма будет занимать должность преподавателя во время исследования устойчивого сельского хозяйства и производства продуктов питания.