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Засновник Alibaba став запрошеним професором в японському університеті

Засновник Alibaba став запрошеним професором в японському університеті

Київ • УНН

 • 345492 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Китайський мільярдер Джек Ма у понеділок обійняв посаду запрошеного професора в японському університеті, що стало ще однією новою академічною роллю для засновника технологічного гіганта Alibaba. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Токійський коледж, який є частиною престижного університету, сказав, що Ма "поділиться своїм багатим досвідом і новаторськими знаннями з підприємництва, корпоративного управління та інновацій" на семінарах для студентів і співробітників.

58-річний чоловік поводився стримано з того часу, як понад два роки тому впав у немилість під час репресій китайського уряду щодо технологічної галузі.

Але, як повідомляється, нещодавно він прийняв звання почесного професора бізнес-школи Гонконзького університету на трирічний термін, що закінчується у березні 2026 року.

На своєму веб-сайті Токійський коледж повідомив, що Ма "проведе спільні дослідження та проекти" з викладачами, "особливо в галузі сталого сільського господарства та виробництва продуктів харчування".

Очікується, що як запрошений професор мільярдер також "надаватиме поради та підтримку" з тем дослідження.

Перед тим, як заснувати Alibaba, діяльність якої охоплює електронну комерцію, хмарні обчислення, медіа та штучний інтелект, Ма вісім років викладав англійську мову в Університеті Ханчжоу Діянзі на сході Китаю.

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