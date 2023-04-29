Прибутки компанії Meta перевищили заплановані очікування
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Компанія Meta повідомила, що її прибуток зріс до 5,7 мільярда доларів, це перевищило заплановані очікування, повідомляє BBC, передає УНН.
Деталі
Материнська компанія Facebook та Instagram, Meta, повідомила про прибуток у розмірі 5,7 мільярда доларів за перший квартал цього року. Такі результати перевершили очікування для цього періоду, особлив зважаючи на те, що компанія почала масові скорочення працівників.
У Meta заявили, що штучний інтелект "забезпечує хороші результати" в її бізнесі.
Загальний дохід компанії склав $28,6 мільярда, а кількість користувачів Facebook, на місяць, зросла до трохи менш як трьох мільярдів.
"Наша спільнота продовжує зростати, - сказав генеральний директор Meta Марк Цукерберг.
"Ми також стаємо більш ефективними, щоб швидше створювати кращі продукти та мати сильніші позиції для реалізації нашого довгострокового бачення", - додав він.
Доповнення
Meta вбачає можливість презентувати ШІ-агентів для мільярдів людей, "щоб вони були корисними та значущими". Про це сказав Цукерберг інвесторам.
Компанія має намір комерціалізувати свій приватний генеративний ШІ, приєднавшись до Google у пошуку практичного застосування технології - адже галузь переповнена ажіотажем.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Фотоагенція Getty закликає до співпраці Meta та Microsoft для збільшення доходів