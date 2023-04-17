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Фотоагенція Getty закликає до співпраці Meta та Microsoft для збільшення доходів

Фотоагенція Getty закликає до співпраці Meta та Microsoft для збільшення доходів

Київ • УНН

 • 737675 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У понеділок компанія Trillium Capital заявила, що фотокомпанії Getty Images Holdings Inc слід розширюватися та створювати партнерські відносини з технологічними фірмами та видавцями для збільшення своїх доходів, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Минулого тижня Trillium попросив компанію Getty зайняти місце у раді директорів та закликав оцінити продовження стратегічних варіантів, включаючи продаж.

Згідно з заявою Trillium, Getty слід розширити партнерство з Nvidia Corp (NVDA.O) , щоб використовувати технологію рендерингу зображень, розроблену компанією, та співпрацювати з Adobe Inc (ADBE.O) для об'єднання медіаколекцій.

У Trillium також зауважили, що платформа стокових зображень та відео має співпрацювати з Microsoft та її пошуковою системою Bing через їхню систему Open API (інтерфейс програмування).

Інвестор, якому належить понад 500 000 акцій Getty, заявив, що платформа має розширити свою бібліотеку стандартних стокових фотографій для особливих подій, включаючи релігійні заходи, весілля, випускні та сімейні урочистості.

Доповнення

Getty конкурує з Reuters News та Associated Press за надання фотографій та відео для редакційного використання.

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