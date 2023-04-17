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SpaceX відклала випробувальний політ найбільшої у світі ракети Starship

SpaceX відклала випробувальний політ найбільшої у світі ракети Starship

Київ • УНН

 • 771411 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. SpaceX у понеділок відклала перший випробувальний політ Starship, найпотужнішої ракети з будь-коли побудованих, призначеної для відправки астронавтів на Місяць і Марс, пише УНН.

Деталі

За інформацією SpaceX, старт гігантської ракети було скасовано всього за кілька хвилин до запланованого часу запуску через проблему з тиском на щаблі ракети-носія.

Засновник SpaceX Ілон Маск сказав, що клапан тиску, схоже, замерз, що змусило відкласти запуск, який був запланований на 8:20 ранку за центральним часом (13:20 за Грінвічем) зі Starbase, космодрому SpaceX у Бока-Чіка, штат Техас.

"Сьогодні багато чому навчився, тепер вивантажую паливо і повторюю спробу через кілька днів", - написав Маск.

SpaceX заявила, що запуск буде відкладено щонайменше на 48 годин.

Американське космічне агентство NASA обрало космічний корабель Starship для доставки астронавтів на Місяць наприкінці 2025 року – місія, відома як Artemis III – уперше після завершення програми "Аполлон" у 1972 році.

Starship складається з космічного корабля висотою 50 метрів, призначеного для перевезення екіпажу та вантажу, який встановлений на надважкій ракеті-носії першого ступеня висотою 70 метрів.

SpaceX провела успішний випробувальний запуск 33 двигунів Raptor на першому ступені ракети-носія у лютому, але космічний корабель Starship та ракета Super Heavy ніколи не літали разом.

Випробувальний політ призначений для перевірки їхньої спільної роботи.

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