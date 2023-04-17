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SpaceX отложила испытательный полет крупнейшей в мире ракеты Starship

SpaceX отложила испытательный полет крупнейшей в мире ракеты Starship

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. SpaceX в понедельник отложила первый испытательный полет Starship, самой мощной ракеты из когда-либо построенных, предназначенной для отправки астронавтов на Луну и Марс, пишет УНН.

Детали

По информации SpaceX, старт гигантской ракеты был отменен всего за несколько минут до запланированного времени запуска из-за проблемы с давлением на ступени ракеты-носителя.

Основатель SpaceX Илон Маск сказал, что клапан давления, похоже, замерз, что заставило отложить запуск, который был запланирован на 8:20 утра по центральному времени (13:20 по Гринвичу) со Starbase, космодрома SpaceX в Бока-Чика, штат Техас.

"Сегодня многому научился, теперь выгружаю топливо и повторяю попытку через несколько дней", - написал Маск.

SpaceX заявила, что запуск будет отложен как минимум на 48 часов.

Американское космическое агентство NASA выбрало космический корабль Starship для доставки астронавтов на Луну в конце 2025 года – миссия, известная как Artemis III – впервые после завершения программы "Аполлон" в 1972 году.

Starship состоит из космического корабля высотой 50 метров, предназначенного для перевозки экипажа и груза, который установлен на сверхтяжелой ракете-носителе первой ступени высотой 70 метров.

SpaceX провела успешный испытательный запуск 33 двигателей Raptor на первой ступени ракеты-носителя в феврале, но космический корабль Starship и ракета Super Heavy никогда не летали вместе.

Испытательный полет предназначен для проверки их совместной работы.

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