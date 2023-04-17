Фотоагентство Getty призывает к сотрудничеству Meta и Microsoft для увеличения доходов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В понедельник компания Trillium Capital заявила, что фотокомпании Getty Images Holdings Inc следует расширяться и создавать партнерские отношения с технологическими фирмами и издателями для увеличения своих доходов, передает со ссылкой на Reuters, передает УНН.
Подробности
На прошлой неделе Trillium попросил компанию Getty занять место в совете директоров и призвал оценить продолжение стратегических вариантов, включая продажу.
Согласно заявлению Trillium, Getty следует расширить партнерство с Nvidia Corp (NVDA.O), чтобы использовать технологию рендеринга изображений, разработанную компанией, и сотрудничать с Adobe Inc (ADBE.O) для объединения медиаколлекций.
Trillium также отметили, что платформа стоковых изображений и видео должна сотрудничать с Microsoft и ее поисковой системой Bing через их систему Open API (интерфейс программирования).
Инвестор, которому принадлежит более 500 000 акций Getty, заявил, что платформа должна расширить свою библиотеку стандартных стоковых фотографий для особых событий, включая религиозные мероприятия, свадьбы, выпускные и семейные торжества.
Дополнение
Getty конкурирует с Reuters News и Associated Press за предоставление фотографий и видео для редакционного использования.
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