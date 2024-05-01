Осенью россия начнет рассылать электронные повестки мужчинам на оккупированных территориях Украины - ЦНС

Осенью россияне планируют рассылать электронные повестки призывникам, проживающим на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В Сопротивлении объяснили, что россия обнародовала постановление о работе Единого реестра воинского учета, согласно которому с 1 ноября жителям ВОТ призывного возраста будут "вручать" электронные повестки.

Документ будут считать врученным через 7 дней после его публикации в реестре.

Теперь каждый житель ВОТ мужского пола после 1 ноября будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности за неявку в оккупационный военкомат. Ведь большинство населения оккупированных территорий не имеют доступа к интернету, и поэтому возможности получить информацию о своей электронной повестке - рассказали в Центре национального сопротивления.

Напомним

С 1 ноября в россии начнут рассылать электронные повестки и будут ограничивать военнообязанным выезд из страны.

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