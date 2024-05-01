Восени росія почне розсилати електронні повістки чоловікам на окупованих територіях України - ЦНС

Восени росіяни планують розсилати електронні повістки призовникам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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У Спротиві пояснили, що росія оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям ТОТ призовного віку "вручатимуть" електронні повістки.

Документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.

Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету, і відтак можливості отримати інформацію про свою електронну повістку