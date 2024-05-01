Восени росія почне розсилати електронні повістки чоловікам на окупованих територіях України - ЦНС
Київ • УНН
З 1 листопада росія планує надсилати електронні повістки чоловікам, які проживають на тимчасово окупованих територіях України, вважаючи їх злочинцями, якщо вони не з'являться до окупаційних військкоматів.
Восени росіяни планують розсилати електронні повістки призовникам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У Спротиві пояснили, що росія оприлюднила постанову про роботу Єдиного реєстру військового обліку, відповідно до якої з 1 листопада мешканцям ТОТ призовного віку "вручатимуть" електронні повістки.
Документ вважатимуть врученим через 7 днів після його публікації в реєстрі.
Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат. Адже більшість населення окупованих територій не мають доступу до інтернету, і відтак можливості отримати інформацію про свою електронну повістку
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