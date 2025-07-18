«Оружейный барон» или инструктор? Жена фигуранта дела о торговле боеприпасами публично оправдывает действия экс-заместителя начальника ГАИ Януковича

Бывший заместитель начальника ГАИ Украины Владимир Резников, фигурант дела о незаконной торговле боеприпасами, мобилизовался в Вооруженные силы в момент, когда суд уже начал подготовительные заседания по его делу. Его жена, журналистка и редактор издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова, в социальных сетях написала пост в поддержку мужа.

Однако сами слова жены вызывают ряд вопросов.

Суть дела: обучение или незаконная торговля?

В публикации на своей странице Ведерникова сообщила, что с начала полномасштабной войны ее муж занимался обучением бойцов теробороны и добровольцев. По ее словам, для проведения учений желающие покупали боеприпасы у Резникова. Причем, по словам жены, покупали боеприпасы не военные, а "гражданские работники предприятий" — каких именно, Ведерникова не уточнила. "Плата за обучение и патроны для стрельбы оказались статьей за торговлю оружием", — написала она, подтвердив также, что во время обыска боеприпасы были обнаружены и у них дома.

По украинскому законодательству, любая передача боевых припасов без соответствующей лицензии или разрешений квалифицируется как преступление. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, Резникова разоблачили в сентябре 2023 года. Как утверждает следствие, он действовал не самостоятельно, а в составе устойчивой преступной организации, которые предварительно организовались для совершения преступлений (ч. 3 ст. 28 УКУ).

И на уровне поддержки со стороны друзей, комментаторы все же обращают внимание Ведерниковой на важный нюанс: "он как работник полиции (старший офицер) очень хорошо должен знать закон о хранении и применении огнестрельного оружия…. Не все так просто как вы излагаете. За меньшее нарушение с перевозкой охотничьего оружия сотрудники полиции заводили уголовные дела, а уж продажа патронов совсем другое дело… Без хорошего адвоката в суде не обойтись. Закон должен быть один для всех..". Мобилизация и судебный процесс Впрочем, судебный процесс над обвиняемыми ныне остановлен из-за мобилизации Резникова. Соответствующие справки о мобилизации защитники принесли в Киево-Святошинский суд, где и должно было рассматриваться это дело.

Внезапное желание Резникова служить в ВСУ, когда дело по его обвинению должно было слушаться в суде — Ведерникова не детализировала. Впрочем, подтвердила, что ее муж не находится на передовой, а занимается подготовкой. То есть, по логике обстоятельств, имеет возможность посещать судебные заседания и не использовать мобилизацию как инструмент для избежания приговора. По аналогии дела экс-главы ГФС Романа Насирова, который таким же способом хотел избежать суда. Тем более, что его воинская часть находится в Киеве. Майдан, ГАИ и расхождения в показаниях Отдельно в своем сообщении Ведерникова упомянула события Автомайдана 2014 года, заявив, что ее муж был тогда в отпуске. Однако, согласно расследованию Радио Свобода, Резников занимал на тот момент должность заместителя начальника департамента ГАИ и публично комментировал действия участников Автомайдана, заявляя, что те нарушали правила дорожного движения и поэтому у них изымали водительские удостоверения. Таким образом, официально он не был в стороне от событий, как это утверждается в сообщении жены.

Действительно ли во всем виновата Банковая? В своем сообщении Ведерникова обвиняет центральную власть в давлении, в частности, в преследовании ее семьи и попытках дискредитации. О чем она, кстати, заявила не сразу, а лишь после резонанса в СМИ. Она намекает на возможную политическую мотивацию дела, впрочем, по действующему законодательству, ни одна кампания — медийная или политическая — не может объяснить сам факт передачи боеприпасов посторонним лицам за деньги. Это, похоже, ключевой элемент дела, который пока не оспорен по существу, и медийно. После мобилизации Резникова дело в суде фактически приостановлено. Формально в связи с его службой в ВСУ. Впрочем, учитывая характер обвинения и публичный резонанс, эта пауза лишь усиливает подозрения относительно злоупотребления правовым механизмом для избежания приговора. В такой ситуации лучшим выходом могло бы стать возобновление судебного разбирательства, с обеспечением всех прав как обвиняемого, так и журналистки, которая открыто выступает в его защиту. Именно суд: открытый, прозрачный и беспристрастный должен окончательно ответить, где закончилась волонтерская деятельность и началось уголовное преступление.