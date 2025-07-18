«Оружейный барон» или инструктор? Жена фигуранта дела о торговле боеприпасами публично оправдывает действия экс-заместителя начальника ГАИ Януковича

$41.870.05
48.450.07
ukenru
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф
08:28 • 14448 просмотра
Новый потолок цен на нефть, отключение от SWIFT, теневой флот, Nord Stream и китайские банки: что в новом пакете санкций ЕС против рф
07:05 • 51826 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Эксклюзив
05:41 • 55992 просмотра
Что происходит с туризмом в Украине летом: эксперт рассказал, какой формат и направления выбирают украинцы
17 июля, 14:31 • 230040 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
17 июля, 14:29 • 164394 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
17 июля, 13:18 • 133093 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
17 июля, 10:24 • 133891 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 113080 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 509912 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 173765 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
70%
746мм
Популярные новости
Немецкие политики призывают взять под надзор спецслужб партию "подруги путина"18 июля, 01:34 • 53959 просмотра
Оккупанты получили миллионы долларов от продажи отобранного украинского имущества в Крыму - ISW18 июля, 02:05 • 66590 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: возникли пожары, есть разрушения и раненый18 июля, 02:58 • 76674 просмотра
Премьеру Свириденко назначили нового руководителя аппарата05:33 • 46627 просмотра
ДТП на трассе Киев - Одесса с участием грузовиков: одна полоса в направлении столицы перекрыта
Эксклюзив
07:08 • 22575 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 230013 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома17 июля, 13:10 • 181830 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга17 июля, 12:17 • 192385 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 374660 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 509900 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Словакия
Реклама
УНН Lite
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 66228 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 76946 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 192424 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 253054 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 265603 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent

«Оружейный барон» или инструктор? Жена фигуранта дела о торговле боеприпасами публично оправдывает действия экс-заместителя начальника ГАИ Януковича

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Бывший заместитель начальника ГАИ Украины Владимир Резников, фигурант дела о незаконной торговле боеприпасами, мобилизовался в ВСУ.

«Оружейный барон» или инструктор? Жена фигуранта дела о торговле боеприпасами публично оправдывает действия экс-заместителя начальника ГАИ Януковича

Бывший заместитель начальника ГАИ Украины Владимир Резников, фигурант дела о незаконной торговле боеприпасами, мобилизовался в Вооруженные силы в момент, когда суд уже начал подготовительные заседания по его делу. Его жена, журналистка и редактор издания "Зеркало недели" Инна Ведерникова, в социальных сетях написала пост в поддержку мужа.

Однако сами слова жены вызывают ряд вопросов.

Суть дела: обучение или незаконная торговля?

В публикации на своей странице Ведерникова сообщила, что с начала полномасштабной войны ее муж занимался обучением бойцов теробороны и добровольцев. По ее словам, для проведения учений желающие покупали боеприпасы у Резникова. Причем, по словам жены, покупали боеприпасы не военные, а "гражданские работники предприятий" — каких именно, Ведерникова не уточнила. "Плата за обучение и патроны для стрельбы оказались статьей за торговлю оружием", — написала она, подтвердив также, что во время обыска боеприпасы были обнаружены и у них дома.

По украинскому законодательству, любая передача боевых припасов без соответствующей лицензии или разрешений квалифицируется как преступление. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, Резникова разоблачили в сентябре 2023 года. Как утверждает следствие, он действовал не самостоятельно, а в составе устойчивой преступной организации, которые предварительно организовались для совершения преступлений (ч. 3 ст. 28 УКУ). 

И на уровне поддержки со стороны друзей, комментаторы все же обращают внимание Ведерниковой на важный нюанс: "он как работник полиции (старший офицер) очень хорошо должен знать закон о хранении и применении огнестрельного оружия…. Не все так просто как вы излагаете. За меньшее нарушение с перевозкой охотничьего оружия сотрудники полиции заводили уголовные дела, а уж продажа патронов совсем другое дело… Без хорошего адвоката в суде не обойтись. Закон должен быть один для всех..". Мобилизация и судебный процесс Впрочем, судебный процесс над обвиняемыми ныне остановлен из-за мобилизации Резникова. Соответствующие справки о мобилизации защитники принесли в Киево-Святошинский суд, где и должно было рассматриваться это дело.

Внезапное желание Резникова служить в ВСУ, когда дело по его обвинению должно было слушаться в суде — Ведерникова не детализировала. Впрочем, подтвердила, что ее муж не находится на передовой, а занимается подготовкой. То есть, по логике обстоятельств, имеет возможность посещать судебные заседания и не использовать мобилизацию как инструмент для избежания приговора. По аналогии дела экс-главы ГФС Романа Насирова, который таким же способом хотел избежать суда. Тем более, что его воинская часть находится в Киеве. Майдан, ГАИ и расхождения в показаниях Отдельно в своем сообщении Ведерникова упомянула события Автомайдана 2014 года, заявив, что ее муж был тогда в отпуске. Однако, согласно расследованию Радио Свобода, Резников занимал на тот момент должность заместителя начальника департамента ГАИ и публично комментировал действия участников Автомайдана, заявляя, что те нарушали правила дорожного движения и поэтому у них изымали водительские удостоверения. Таким образом, официально он не был в стороне от событий, как это утверждается в сообщении жены.

Действительно ли во всем виновата Банковая? В своем сообщении Ведерникова обвиняет центральную власть в давлении, в частности, в преследовании ее семьи и попытках дискредитации. О чем она, кстати, заявила не сразу, а лишь после резонанса в СМИ. Она намекает на возможную политическую мотивацию дела, впрочем, по действующему законодательству, ни одна кампания — медийная или политическая — не может объяснить сам факт передачи боеприпасов посторонним лицам за деньги. Это, похоже, ключевой элемент дела, который пока не оспорен по существу, и медийно. После мобилизации Резникова дело в суде фактически приостановлено. Формально в связи с его службой в ВСУ. Впрочем, учитывая характер обвинения и публичный резонанс, эта пауза лишь усиливает подозрения относительно злоупотребления правовым механизмом для избежания приговора. В такой ситуации лучшим выходом могло бы стать возобновление судебного разбирательства, с обеспечением всех прав как обвиняемого, так и журналистки, которая открыто выступает в его защиту. Именно суд: открытый, прозрачный и беспристрастный должен окончательно ответить, где закончилась волонтерская деятельность и началось уголовное преступление.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Радио Свобода
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9