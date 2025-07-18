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"Збройний барон" чи інструктор? Дружина фігуранта справи про торгівлю боєприпасами публічно виправдовує дії ексзаступника начальника ДАІ Януковича

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Колишній заступник начальника ДАІ України Володимир Резніков, фігурант справи про незаконну торгівлю боєприпасами, мобілізувався до ЗСУ.

"Збройний барон" чи інструктор? Дружина фігуранта справи про торгівлю боєприпасами публічно виправдовує дії ексзаступника начальника ДАІ Януковича

Колишній заступник начальника ДАІ України Володимир Резніков, фігурант справи про незаконну торгівлю боєприпасами, мобілізувався до Збройних сил у момент, коли суд вже розпочав підготовчі засідання по його справі. Його дружина, журналістка і редакторка видання "Дзеркало тижня" Інна Ведернікова, в соціальних мережах написала пост на підтримку чоловіка.

Проте самі слова дружини, викликають низку запитань.

Суть справи: навчання чи незаконна торгівля?

У публікації на своїй сторінці Ведернікова повідомила, що з початку повномасштабної війни її чоловік займався навчанням бійців тероборони та добровольців. З її слів, для проведення навчань охочі купували боєприпаси у Резнікова. При чому, за словами дружини, купували боєприпаси не військові, а "цивільні працівники підприємств" - яких саме, Ведернікова не уточнила. "Плата за навчання і патрони для стрільби виявилися статтею за торгівлю зброєю", — написала вона, підтвердивши також, що під час обшуку боєприпаси були виявлені і у них вдома.

За українським законодавством, будь-яка передача бойових припасів без відповідної ліцензії або дозволів кваліфікується як злочин. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Згідно з матеріалами справи, Резнікова викрили у вересні 2023 року. Як стверджує слідство, він діяв не самостійно, а у складі стійкої злочинної організації, які попередньо організувалися для вчинення злочинів ( ч. 3 ст. 28 ККУ). 

І на рівні підтримки з боку друзів, коментатори все ж звертають увагу Ведернікової на важливий нюанс: "він як працівник поліції (старший офіцер) дуже гарно повинен знати закон про зберігання і застосування вогнепальної зброї…. Не все так просто як ви викладаєте. За менше порушення з перевозкою мисливської зброї співробітники поліції заводили карні справи, а вже продаж набоїв геть інша справа…Без гарного адвоката в судді не обійтись. Закон повинен бути один для всіх..". Мобілізація та судовий процес Втім, судовий процес над обвинуваченими нині зупинений через мобілізацію Резнікова. Відповідні довідки про мобілізацію захисники принесли в Києво-Святошинський суд, де і мала розглядатися ця справа.

Раптове бажання Резнікова служити в ЗСУ, коли справа за його обвинуваченням мала слухатися у суді - Ведернікова не деталізувала. Втім підтвердила, що її чоловік не перебуває на передовій, а займається підготовкою. Тобто, за логікою обставин, має змогу відвідувати судові засідання і не використовувати мобілізацію як інструмент для уникнення вироку. За аналогією справи екс-голови ДФС Романа Насірова, який в такий же спосіб хотів уникнути суду. Тим більше, що його військова частина знаходиться у Києві. Майдан, ДАІ і розбіжності в показах Окремо у своєму дописі Ведернікова згадала події Автомайдану 2014 року, заявивши, що її чоловік був тоді у відпустці. Проте, згідно з розслідуванням Радіо Свобода, Резніков обіймав на той момент посаду заступника начальника департаменту ДАІ і публічно коментував дії учасників Автомайдану, заявляючи, що ті порушували правила дорожнього руху і тому в них вилучали водійські посвідчення. Таким чином, офіційно він не був осторонь подій, як це стверджується в дописі дружини.

Чи справді у всьому винна Банкова? У своєму дописі Ведернікова звинувачує центральну владу в тиску, зокрема, у переслідуванні її родини та спробах дискредитації. Про що вона, до речі, заявила не одразу, а лише після резонансу в ЗМІ. Вона натякає на можливу політичну мотивацію справи, втім, за чинним законодавством, жодна кампанія — медійна чи політична — не може пояснити сам факт передачі боєприпасів стороннім особам за гроші. Це, схоже, ключовий елемент справи, який наразі не оскаржено по суті, і медійно. Після мобілізації Резнікова справа в суді фактично призупинена. Формально у зв’язку з його службою в ЗСУ. Утім, з огляду на характер обвинувачення і публічний резонанс, ця пауза лише посилює підозри щодо зловживання правовим механізмом задля уникнення вироку. В такій ситуації найкращим виходом могло би стати поновлення судового розгляду, з забезпеченням всіх прав як обвинуваченого, так і журналістки, яка відкрито виступає на його захист. Саме суд: відкритий, прозорий і неупереджений має остаточно відповісти, де закінчилася волонтерська діяльність і почався кримінальний злочин.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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