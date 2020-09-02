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Организовала "прослушку" звонков на заказ: будут судить львовскую полицейскую

Киев • УНН

 • 11699 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Во Львовской области в суд направили обвинительное заключение в отношении старшего инспектора сектора дознания одного из отделов полиции, организовавшей незаконное прослушивание телефонных звонков граждан на заказ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Организовала "прослушку" звонков на заказ: будут судить львовскую полицейскую

Так, полицейская обвиняется в составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенном повторно, или если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица (ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что правоохранительница незаконно собирала и передавала третьим лицам по их заказу конфиденциальную информацию о гражданах, а именно информацию об их телефонных звонках", - отметили в ГБР.

Сообщается, что следователь также подделывала протоколы допроса лиц, куда вносила номера телефонов, которые ее интересовали, и в дальнейшем подавала такие протоколы в суд с целью получения разрешения на доступ к конфиденциальной информации мобильных операторов. В дальнейшем, получив разрешение суда, осуществляла доступ к конфиденциальной информации и передавала третьим лицам.

В случае доказательства вины, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 месяцев или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее ГБР разоблачило организованную группу, члены которой переправляли через Украину в ЕС иностранцев по поддельным паспортам.

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