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Організувала "прослушку" дзвінків на замовлення: судитимуть львівську поліцейську

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо старшого інспектора сектору дізнання одного з відділів поліції, яка організувала незаконне прослуховування телефонних дзвінків громадян на замовлення, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.

Організувала "прослушку" дзвінків на замовлення: судитимуть львівську поліцейську

Так, поліцейська обвинувачується у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та порушенні недоторканності приватного життя, вчинене повторно, або якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи (ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 366 КК України).

“Досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронниця незаконно збирала та передавала третім особам за їх замовленням конфіденційну інформацію щодо громадян, а саме інформацію щодо їх телефонних дзвінків”, — зазначили в ДБР.

Повідомляється, що слідча також підробляла протоколи допиту осіб, куди вносила номери телефонів, які її цікавили, та надалі подавала такі протоколи до суду з метою отримання дозволу на доступ до конфіденційної інформації мобільних операторів. У подальшому, отримавши дозвіл суду, здійснювала доступ до конфіденційної інформації та передавала третім особам.

У разі доведення вини, жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило організовану групу, члени якої переправляли через Україну до ЄС іноземців за підробленими паспортами.

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