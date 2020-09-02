ДБР викрило злочинну групу, яка переправляла до ЄС іноземців за підробленими паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, викрили організовану групу, члени якої переправляли через Україну до ЄС іноземців за підробленими паспортами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, викрили організовану групу, члени якої налагодили механізм незаконної легалізації на території України іноземців, вихідців із країн підвищеного терористичного ризику, та подальшого їх переправлення через державний кордон, з використанням фальсифікованих паспортних документів країн Європейського Союзу. Слідчим вдалося задокументувати 327 епізодів виготовлення підроблених паспортних документів (ID-картки та закордонні паспорти) країн Європейського Союзу — Словаччини, Чехії, Литви, Латвії, Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також встановлено понад 20 так званих “оптових замовників” таких документів у 12 регіонах України.
“Серед основних користувачів підроблених паспортних документів ідентифіковані громадяни Сирії, Пакистану, Афганістану, Таджикистану, Узбекистану, Казахстану, Азербайджану та Туреччини. Встановлено, що середній обсяг виготовлення підроблених документів становив від 200 до 320 одиниць щомісячно. Орієнтовний обсяг виготовлених злочинною групою документів за період їхньої діяльності, а саме з початку 2017 року, — близько 4 000 підроблених документів”, — вказано у повідомленні.
Повідомляється, що за результатами проведення спецоперації на території Чернівецької, Львівської та Тернопільської областей викрито всіх членів злочинної групи, зокрема “оптових замовників”, серед яких — працівник Національної поліції України та працівник управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області. Також припинено роботу цеху з виготовлення підроблених документів.
“Зразки підроблених документів, обладнання для їх виготовлення, грошові кошти, одержані злочинним шляхом та інші речі, що мають доказове значення в даному провадженні, вилучені у встановленому законом порядку. 6 особам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України)”, — повідомили у пресслужбі.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.
Вказано, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід — Департамент захисту національної державності СБУ.
Нагадаємо, СБУ блокувала канал нелегальних мігрантів з Азії та Близького Сходу до ЄС.