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ГБР разоблачило преступную группу, которая переправляла в ЕС иностранцев по поддельным паспортам

Киев • УНН

 • 11982 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили организованную группу, члены которой переправляли через Украину в ЕС иностранцев по поддельным паспортам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

ГБР разоблачило преступную группу, которая переправляла в ЕС иностранцев по поддельным паспортам

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили организованную группу, члены которой наладили механизм незаконного легализации на территории Украины иностранцев, выходцев из стран повышенного террористического риска и дальнейшей их переправки через государственную границу, с использованием фальсифицированных паспортных документов стран Европейского союза. Следователям удалось задокументировать 327 эпизодов изготовления поддельных паспортных документов (ID-карты и загранпаспорта) стран Европейского Союза — Словакии, Чехии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Румынии, Болгарии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также установлено более 20 так называемых “оптовых заказчиков” таких документов в 12 регионах Украины.

“Среди основных пользователей поддельных паспортных документов идентифицированы граждане Сирии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Турции. Установлено, что средний объем изготовления поддельных документов составлял от 200 до 320 единиц ежемесячно. Ориентировочный объем изготовленных преступной группой документов за период их деятельности, а именно с начала 2017 года, — около 4000 поддельных документов”, — указано в сообщении.

Сообщается, что по результатам проведения спецоперации на территории Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей разоблачен всех членов преступной группы, в частности “оптовых заказчиков”, среди которых — работник Национальной полиции Украины и работник управления Государственной миграционной службы Украины в Тернопольской области. Также приостановлена работа цеха по изготовлению поддельных документов.

“Образцы поддельных документов, оборудования для их изготовления, денежные средства, полученные преступным путем и другие вещи, имеющие доказательственное значение в данном производстве, изъяты в установленном законом порядке. 6 лицам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 УК Украины)”, — сообщили в пресс-службе.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Указано, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение — Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Напомним, СБУ блокировала канал нелегальных мигрантов из Азии и Ближнего Востока в ЕС.

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