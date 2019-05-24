Организаторы Европейских игр-2019 в Минске сообщили детали церемонии открытия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Шоу с эффектами дополненной реальности увидят зрители на церемонии открытия II Европейских игр, заявил журналистам начальник управления по церемониям и культурной программе фонда “Дирекция II Европейских игр 2019 года” Сергей Хомич, передает УНН со ссылкой на агентство БелТА.
“Ставка на IT — это будет подчеркнуто и даже пройдет сквозным элементом через все шоу за счет эффекта дополненной реальности”, — сказал Сергей Хомич.
“Гостей церемонии ждет не только яркое шоу, но и возможность принять в нем непосредственное участие благодаря специальному зрительскому реквизиту, который останется в качестве приятного сувенира на память об Европейских играх 2019 года в Минске. Каждый гость найдет на своем зрительском месте набор подарков, в том числе рюкзак и светящийся браслет”, — указано в сообщении агентства.
Традиционно церемонию открытия смотрит больше людей, чем все соревнования, поэтому организаторы шоу всегда стараются максимально выгодно представить страну. Беларусь продемонстрирует богатое историческое прошлое, культуру, достижения и то, на что делает ставку в будущем.
Церемония открытия континентального форума пройдет на Национальном олимпийском стадионе “Динамо” в Минске 21 июня. Сценарий, декорации, сложные хореографические постановки, музыкальные номера и многие другие творческие решения — все это создается специально для минской церемонии
Как сообщал УНН, украинцы завоевали 200 лицензий на Европейские игры.