Організатори Європейських ігор-2019 у Мінську повідомили деталі церемонії відкриття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Шоу з ефектами доповненої реальності побачать глядачі на церемонії відкриття II Європейських ігор, заявив журналістам начальник управління з церемоній і культурній програмі фонду “Дирекція II Європейських ігор 2019 року” Сергій Хомич, інформує УНН з посиланням на агентство БелТА.
“Ставка на IT — це буде підкреслено і навіть пройде наскрізним елементом через все шоу за рахунок ефекту доповненої реальності”, — сказав Сергій Хомич.
“Гостей церемонії чекає не тільки яскраве шоу, а й можливість прийняти в ньому безпосередню участь завдяки спеціальному глядацькому реквізиту, який залишиться в якості приємного сувеніра на пам’ять про Європейські ігри 2019 року в Мінську. Кожен гість знайде на своєму глядацькому місці набір подарунків, в тому числі рюкзак і браслет, що світиться”, — вказано у повідомленні агентства.
Традиційно церемонію відкриття дивиться більше людей, ніж всі змагання, тому організатори шоу завжди намагаються максимально вигідно представити країну. Білорусь продемонструє багате історичне минуле, культуру, досягнення і те, на що робить ставку в майбутньому.
Церемонія відкриття континентального форуму пройде на Національному олімпійському стадіоні “Динамо” в Мінську 21 червня. Сценарій, декорації, складні хореографічні постановки, музичні номери і багато інших творчі рішення — все це створюється спеціально для мінської церемонії.
Як повідомляв УНН, українці вибороли 200 ліцензій на Європейські ігри.