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Українці вибороли 200 ліцензій на Європейські ігри

Українці вибороли 200 ліцензій на Європейські ігри

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Українці вибороли 200 ліцензій на ІІ Європейські ігри, які відбудуться у червні. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту України.

За підсумками проведених відбіркових змагань для участі у ІІ Європейських іграх українські спортсмени вибороли 200 ліцензій з 21 дисципліни, а саме:

Бадмінтон – 7 ліцензій (4 чоловіки та 3 жінки).

Баскетбол 3х3 – 8 ліцензій (1 команда чоловіків та 1 команда жінок).

Бокс – 13 ліцензій (10 чоловіків та 3 жінки).

Боротьба вільна – 11 ліцензій (5 чоловіків та 6 жінок).

Боротьба греко-римська – 6 ліцензій;

Веслування на байдарках і каное – 20 ліцензій (7 чоловіків та 13 жінок).

Велоспорт (шосе) – 6 ліцензій (4 чоловіки та 2 жінки).

Велоспорт (трек) – 15 ліцензій (8 чоловіків та 7 жінок).

Гімнастика спортивна – 6 ліцензій (3 чоловіки та 3 жінки).

Гімнастика художня – 6 ліцензій.

Дзюдо – 16 ліцензій (9 чоловіків та 7 жінок).

Карате – 6 ліцензій (2 чоловіки та 4 жінки).

Легка атлетика – 21 ліцензія (10 чоловіків та 11 жінок).

Пляжний футбол – 12 ліцензій.

Самбо – 15 ліцензій (6 чоловіків та 9 жінок).

Стрільба з лука – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки).

Стрільба кульова – 11 ліцензій (6 чоловіків та 5 жінок).

Стрільба стендова – 3 ліцензії (1 чоловік та 2 жінки).

Стрибки на батуті – 4 ліцензії (2 чоловіки та 2 жінки).

Спортивна акробатика – 5 ліцензій (1 чоловік та 4 жінки).

Теніс настільний – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки).

ІІ Європейські ігри відбудуться з 21 по 30 червня 2019 року в Мінську (Республіка Білорусь), у них братимуть участь понад 4000 кращих атлетів із 50 країн Європи, в тому числі – 200 українських спортсменів.

На змаганнях розігруватимуться 199 комплектів нагород у 21 спортивній дисципліні, з яких 18 олімпійських, а саме: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, велоспорт - трек, шосе, веслування на байдарках і каное, спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, карате, легка атлетика, теніс настільний, стрибки на батуті, стрільба кульова, стрільба стендова, стрільба з лука; та 3 неолімпійські дисципліни: боротьба самбо, пляжний футбол, спортивна акробатика.

Зауважимо, що змагання в шести видах спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, карате, стрільба кульова та стендова, теніс настільний) стануть кваліфікаційними до літньої ХХХІІ Олімпіади 2020 року у Токіо.

Змагання з бадмінтону, боксу, веслування на байдарках і каное та дзюдо проводитимуться у статусі чемпіонатів Європи.

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