Українці вибороли 200 ліцензій на Європейські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Українці вибороли 200 ліцензій на ІІ Європейські ігри, які відбудуться у червні. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства молоді та спорту України.
За підсумками проведених відбіркових змагань для участі у ІІ Європейських іграх українські спортсмени вибороли 200 ліцензій з 21 дисципліни, а саме:
Бадмінтон – 7 ліцензій (4 чоловіки та 3 жінки).
Баскетбол 3х3 – 8 ліцензій (1 команда чоловіків та 1 команда жінок).
Бокс – 13 ліцензій (10 чоловіків та 3 жінки).
Боротьба вільна – 11 ліцензій (5 чоловіків та 6 жінок).
Боротьба греко-римська – 6 ліцензій;
Веслування на байдарках і каное – 20 ліцензій (7 чоловіків та 13 жінок).
Велоспорт (шосе) – 6 ліцензій (4 чоловіки та 2 жінки).
Велоспорт (трек) – 15 ліцензій (8 чоловіків та 7 жінок).
Гімнастика спортивна – 6 ліцензій (3 чоловіки та 3 жінки).
Гімнастика художня – 6 ліцензій.
Дзюдо – 16 ліцензій (9 чоловіків та 7 жінок).
Карате – 6 ліцензій (2 чоловіки та 4 жінки).
Легка атлетика – 21 ліцензія (10 чоловіків та 11 жінок).
Пляжний футбол – 12 ліцензій.
Самбо – 15 ліцензій (6 чоловіків та 9 жінок).
Стрільба з лука – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки).
Стрільба кульова – 11 ліцензій (6 чоловіків та 5 жінок).
Стрільба стендова – 3 ліцензії (1 чоловік та 2 жінки).
Стрибки на батуті – 4 ліцензії (2 чоловіки та 2 жінки).
Спортивна акробатика – 5 ліцензій (1 чоловік та 4 жінки).
Теніс настільний – 4 ліцензії (1 чоловік та 3 жінки).
ІІ Європейські ігри відбудуться з 21 по 30 червня 2019 року в Мінську (Республіка Білорусь), у них братимуть участь понад 4000 кращих атлетів із 50 країн Європи, в тому числі – 200 українських спортсменів.
На змаганнях розігруватимуться 199 комплектів нагород у 21 спортивній дисципліні, з яких 18 олімпійських, а саме: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, велоспорт - трек, шосе, веслування на байдарках і каное, спортивна гімнастика, художня гімнастика, дзюдо, карате, легка атлетика, теніс настільний, стрибки на батуті, стрільба кульова, стрільба стендова, стрільба з лука; та 3 неолімпійські дисципліни: боротьба самбо, пляжний футбол, спортивна акробатика.
Зауважимо, що змагання в шести видах спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, карате, стрільба кульова та стендова, теніс настільний) стануть кваліфікаційними до літньої ХХХІІ Олімпіади 2020 року у Токіо.
Змагання з бадмінтону, боксу, веслування на байдарках і каное та дзюдо проводитимуться у статусі чемпіонатів Європи.