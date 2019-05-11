Украинцы завоевали 200 лицензий на Европейские игры
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Украинцы завоевали 200 лицензий на II Европейские игры, которые состоятся в июне. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта Украины.
По итогам проведенных отборочных соревнований для участия во II Европейских играх украинские спортсмены завоевали 200 лицензий в 21 дисциплинах, а именно:
Бадминтон - 7 лицензий (4 мужчины и 3 женщины).
Баскетбол 3х3 - 8 лицензий (1 команда мужчин и 1 команда женщин).
Бокс - 13 лицензий (10 мужчин и 3 женщины).
Вольная борьба - 11 лицензий (5 мужчин и 6 женщин).
Борьба греко-римская - 6 лицензий;
Гребля на байдарках и каноэ - 20 лицензий (7 мужчин и 13 женщин);
Велоспорт (шоссе) - 6 лицензий (4 мужчины и 2 женщины);
Велоспорт (трек) - 15 лицензий (8 мужчин и 7 женщин);
Спортивная гимнастика - 6 лицензий (3 человека и 3 женщины);
Гимнастика художественная - 6 лицензий;
Дзюдо - 16 лицензий (9 мужчин и 7 женщин);
Каратэ - 6 лицензий (2 человека и 4 женщины);
Легкая атлетика - 21 лицензия (10 мужчин и 11 женщин);
Пляжный футбол - 12 лицензий;
Самбо - 15 лицензий (6 мужчин и 9 женщин);
Стрельба из лука - 4 лицензии (1 человек и 3 женщины);
Стрельба пулевая - 11 лицензий (6 мужчин и 5 женщин);
Стрельба стендовая - 3 лицензии (1 человек и 2 женщины);
Прыжки на батуте - 4 лицензии (2 человека и 2 женщины);
Спортивная акробатика - 5 лицензий (1 человек и 4 женщины);
Теннис настольный - 4 лицензии (1 человек и 3 женщины).
ІІ Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 в Минске (Республика Беларусь), в них примут участие более 4000 лучших атлетов из 50 стран Европы, в том числе - 200 украинских спортсменов.
На соревнованиях будут разыгрываться 199 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине, из которых 18 олимпийских, а именно: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велоспорт-трек, шоссе, гребля на байдарках и каноэ, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, теннис настольный, прыжки на батуте, стрельба пулевая, стрельба стендовая, стрельба из лука; и 3 неолимпийских дисциплины: борьба самбо, пляжный футбол, спортивная акробатика.
Отметим, что соревнования в шести видах спорта (бадминтон, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба пулевая и стендовая, теннис настольный) станут квалификационными к летней ХХХИ Олимпиады 2020 в Токио.
Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо проводиться в статусе чемпионатов Европы.