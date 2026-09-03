Организаторам мошеннических кол-центров будет грозить до 12 лет — законопроект
Киев • УНН
Законопроект Зеленского предусматривает до 12 лет лишения свободы для организаторов мошеннических кол-центров и конфискацию имущества. Изобличителей могут освободить от наказания.
В случае принятия Верховной Радой предложенных Президентом Владимиром Зеленским изменений в Уголовный кодекс организаторам мошеннических кол-центров будет грозить лишение свободы сроком до 12 лет. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном на сайте ВР, сообщает УНН.
Детали
Согласно документу, предлагается ввести следующие наказания:
- создание мошеннической организации или руководство ею либо ее структурной частью — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;
- работа в таком call-центре с осознанием его незаконности — от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой;
- предоставление помещений или услуг — от 5 до 10 лет лишения свободы;
- умышленное вовлечение другого лица путем предложения работы и не только — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет;
- повторная вербовка — от 5 до 10 лет тюрьмы.
В то же время предложенные изменения предусматривают освобождение от наказания лиц, сообщивших правоохранителям о создании или деятельности такой организации. При этом от наказания не освобождается человек, создавший мошенническую организацию.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических кол-центров, а также за организацию схем с "дропами".
В Украине хотят усилить ответственность организаторов мошеннических кол-центров — Зеленский завтра внесет в Раду законопроект01.09.26, 22:18 • 4178 просмотров