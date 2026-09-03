Организаторам мошеннических кол-центров будет грозить до 12 лет — законопроект

В случае принятия Верховной Радой предложенных Президентом Владимиром Зеленским изменений в Уголовный кодекс организаторам мошеннических кол-центров будет грозить лишение свободы сроком до 12 лет. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, опубликованном на сайте ВР, сообщает УНН.

Детали

Согласно документу, предлагается ввести следующие наказания:

создание мошеннической организации или руководство ею либо ее структурной частью — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;

работа в таком call-центре с осознанием его незаконности — от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой;

предоставление помещений или услуг — от 5 до 10 лет лишения свободы;

умышленное вовлечение другого лица путем предложения работы и не только — лишение свободы на срок от 3 до 5 лет;

повторная вербовка — от 5 до 10 лет тюрьмы.

В то же время предложенные изменения предусматривают освобождение от наказания лиц, сообщивших правоохранителям о создании или деятельности такой организации. При этом от наказания не освобождается человек, создавший мошенническую организацию.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических кол-центров, а также за организацию схем с "дропами".

В Украине хотят усилить ответственность организаторов мошеннических кол-центров — Зеленский завтра внесет в Раду законопроект