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Організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме до 12 років - законопроєкт

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Законопроєкт Зеленського передбачає до 12 років ув’язнення для організаторів шахрайських кол-центрів і конфіскацію майна. Викривачів можуть звільнити від покарання.

Організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме до 12 років - законопроєкт

В разі ухвалення Верховною Радою запропонованих Президентом Володимиром Зеленським змін до Кримінального кодексу організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме позбавлення волі терміном до 12 років. Про це йдеться у відповідному законопроєкті, оприлюдненому на сайті ВР, повідомляє УНН.

Деталі

Згідно з документом, пропонується ввести наступні покарання:

  • створення шахрайської організації або керівництво нею чи її структурною частиною - позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна;
    • робота у такому call-центрі з усвідомленням його незаконності - від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна або без такої;
      • надання приміщень або послуг - від 5 до 10 років позбавлення волі;
        • умисне залучення іншої особи шляхом пропонування роботи і не тільки - позбавлення волі на термін від 3 що 5 років;
          • повторне вербування - від 5 до 10 років в'язниці.

            Водночас запропонованими змінами передбачене звільнення від покарання осіб, які повідомили правоохоронцям про створення або діяльність такої організації. При цьому від покарання не звільняється людина, яка створила шахрайську організацію.

            Нагадаємо

            Президент України Володимир Зеленський подав у Верховну Раду два законопроєкти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, а також за організацію схем із "дропами".

            В Україні хочуть посилити відповідальність організаторів шахрайських кол-центрів - Зеленський завтра внесе до Ради законопроєкт01.09.26, 22:18 • 4178 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

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