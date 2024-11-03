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Орбан заявил, что победа Трампа заставит Европу пересмотреть поддержку Украины

Орбан заявил, что победа Трампа заставит Европу пересмотреть поддержку Украины

Киев  •  УНН

12:05 • 4773 просмотра

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Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа будет вынуждена пересмотреть поддержку Украины в случае победы Трампа на выборах в США. По его словам, континент не сможет самостоятельно нести «бремя» войны.

Европа должна будет пересмотреть свою поддержку Украины, если Дональд Трамп будет избран президентом США, заявил в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, континент «не сможет нести бремя войны в одиночку». Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Орбан, выступающий против военной помощи Украине, дал понять, что считает, что Трамп разделяет его взгляды и будет вести переговоры о мирном урегулировании для Украины.

«Мы (в Европе) должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, во что я не только верю, но и читаю цифры, ... если произойдет то, что мы ожидаем, и Америка станет мирной, тогда Европа не может оставаться провоенной», - сказал Орбан.

По его словам, Украина будет одним из главных вопросов на повестке дня встречи европейских лидеров в Будапеште на следующей неделе, имея в виду заседание Европейского политического сообщества и более неформальную встречу лидеров ЕС, которая должна состояться.

«Европа не может нести бремя (войны - ред.) в одиночку, и если американцы переключатся на мир, то нам также нужно адаптироваться, и это то, что мы будем обсуждать в Будапеште», - сказал Орбан.

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Дополнение

Орбан разозлил Брюссель своими тесными связями с Россией и противодействием оказанию помощи Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в июле, что венгерское правительство видит в Трампе «шанс для мира» в Украине.

В июле Орбан заявил, что его команда помогает помощникам Трампа в вопросах политики в отношении семей и миграции. В четверг он позвонил Трампу, чтобы пожелать ему удачи перед выборами во вторник.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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