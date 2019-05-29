Опубликован рейтинг ФК с самым высоким доходом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В сезоне 2017/18 самый большой доход среди футбольных клубов мира получил мадридский "Реал". Об этом свидетельствуют результаты исследования аудиторской компании Deloitte, передает УНН.
Доход футбольного клуба за 2017/2018 сезон оценивается в 750 млн евро.
На втором месте - ФК "Барселона", доход которого оценивается в 690,4 млн евро.
Замыкает тройку лидеров "Манчестер Юнайтед", который получил в сезоне 2017/18 доход в размере 666 млн дол.
Также в пятерку клубов с самым большим доходом вошли ФК "Бавария" (629,2 млн евро), и "Манчестер сити" (568,4 млн евро).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГФС не реагирует на налоговые схемы “Динамо”
Напомним, как сообщили в ГФС, футболисты и работники столичного ФК "Динамо" задекларировали доход в более чем 170 миллионов гривен.
При этом, доход “Шахтера” за сезон 2017/18 составил 1,7 млрд гривен, что ровно в 10 раз больше.
Напомним, что по зарплатным ведомостям игроков “Динамо” (Киев), которые есть в открытом доступе, футболисты клуба получают зарплату на уровне 18-20 тыс. грн в месяц.
При этом, как ранее сообщил прессе экс-динамовец Гонсалес, его реальная зарплата в “Динамо” достигала 110 тыс. долларов в месяц.
Двойная бухгалтерия клуба с выплатой заработков игрокам через оффшоры указывает на попытку уклониться от уплаты налогов, считают эксперты.