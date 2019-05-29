Опубліковано рейтинг ФК з найвищими доходами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У сезоні 2017/18 найбільший дохід серед футбольних клубів світу отримав мадридський "Реал". Про це свідчать результати дослідження аудиторської компанії Deloitte, передає УНН.
Дохід футбольного клубу за 2017/2018 сезон оцінюється у 750 млн євро.
На другому місці - ФК "Барселона", дохід якого оцінюється в 690,4 млн євро.
Замикає трійку лідерів "Манчестер Юнайтед", який отримав в сезоні 2017/18 дохід в розмірі 666 млн дол.
Також до п'ятірки клубів з найбільшим доходом увійшли ФК "Баварія" (629,2 млн євро), і "Манчестер сіті" (568,4 млн євро).
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Нагадаємо, як повідомили в ДФС, футболісти і працівники столичного ФК "Динамо" задекларували дохід у більш ніж 170 мільйонів гривень.
При цьому, дохід "Шахтаря" за сезон 2017/18 становив 1,7 млрд гривень, що рівно в 10 разів більше.
Нагадаємо, що за зарплатними відомостями гравців "Динамо" (Київ), які є у відкритому доступі, футболісти клубу отримують зарплату на рівні 18-20 тис. грн на місяць.
При цьому, як раніше повідомив пресі екс-динамівець Гонсалес, його реальна зарплата у "Динамо" досягала 110 тис. доларів на місяць.
Подвійна бухгалтерія клубу з виплатою заробітків гравцям через офшори вказує на спробу ухилитися від сплати податків, вважають експерти.