ОПУ готовит законопроект об увеличении образовательных льгот для детей медиков, умерших из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Офисе Президента рассматривают возможность расширения образовательных льгот для детей погибших в результате COVID-19 медиков через их обучение за госсредства - готовится соответствующий законопроект. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, передает УНН.
"Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение обеспечить возможность детям медицинских работников, погибших в результате осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет", - отметили в Офисе Президента.
Отмечается, что в частности, по поручению Главы государства уже готовится законопроект, согласно которому такие дети получат расширенные права льготного поступления в учреждения высшего образования.
Предполагается, что дети медиков, в которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготными правилами вступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет.
Напомним, что Рада сегодня рассмотрит вопрос соцзащиты населения в условиях карантина из-за COVID-19.