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ОПУ готує законопроект про збільшення освітніх пільг для дітей медиків, які померли через COVID-19

ОПУ готує законопроект про збільшення освітніх пільг для дітей медиків, які померли через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Офісі Президента розглядають можливість розширення освітніх пільг для дітей померлих внаслідок COVID-19 медиків через їхнє навчання за держкошт - готується відповідний законопроект. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, передає УНН.

"Президент України Володимир Зеленський дав доручення гарантувати можливість дітям медичних працівників, які загинули внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби, здобути вищу освіту за державний кошт”, - зазначили в Офісі Президента.

Зазначається, що зокрема, за дорученням Глави держави вже готується законопроект, згідно з яким такі діти отримають розширені права пільгового вступу до закладів вищої освіти.

Передбачається, що діти медиків, у яких загинули один або обоє батьків, користуватимуться пільговими правилами вступу нарівні з абітурієнтами, один з батьків яких поліг у зоні проведення АТО/ООС або помер внаслідок хвороби чи каліцтва, отриманих під час бойових дій на Донбасі. Такі абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

Нагадаємо, що Рада сьогодні розглядатиме питання соцзахисту населення в умовах карантину через COVID-19.

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