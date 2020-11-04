Рада сьогодні візьметься за соцзахист населення в умовах карантину через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні планує розглянути законопроект щодо соціального захисту населення в період карантину, введеного через поширення коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Окрім законопроекту щодо соцзахисту населення у період карантину, парламентарі планують розглянути законопроекти щодо окремих положень проходження служби у Службі судової охорони, про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів, про внесення змін до Держбюджету на 2020 рік щодо ринку природного газу.
Також ВР у другому читанні повернеться до законопроектів щодо підстав відсутності нардепів на пленарних засіданнях, щодо рівних можливостей батьків на догляд за дитиною.
Додамо, що в порядку денному немає законопроекту про е-декларування, який був поданий головою ВРУ Дмитром Разумковим.
Нагадаємо, вчора, 3 листопада, парламентський комітет з питань антикорупційної політики рекомендував ВРУ ухвалити за основу та в цілому законопроект щодо відновлення е-декларування.
Раніше Разумков заявляв, що цей законопроект треба ухвалити на цьому тижні.