Опрос показал: большинство американцев против убийств подозреваемых в наркоторговле без суда – Reuters

18:09 • 13001 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 22341 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 21621 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 20280 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 18593 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 15427 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 35972 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 29313 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 51862 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30988 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 27488 просмотра
ГУР заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали: эксклюзивные кадры подготовки операцииVideo14 ноября, 13:12 • 4392 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 16013 просмотра
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 5958 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 9832 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 35973 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 29315 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 27535 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 51862 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 280934 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 9912 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 35973 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 16052 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 33394 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29482 просмотра
Опрос показал: большинство американцев против убийств подозреваемых в наркоторговле без суда – Reuters

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Согласно опросу Reuters/Ipsos, лишь 29% американцев поддерживают ликвидацию подозреваемых в наркоторговле военными США без суда. 51% респондентов выступают против таких действий, тогда как остальные не определились.

Опрос показал: большинство американцев против убийств подозреваемых в наркоторговле без суда – Reuters

Только 29% американцев поддерживают применение американских военных для ликвидации подозреваемых в наркоторговле без суда. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, проведенного на фоне расширения военного присутствия Вашингтона вблизи Латинской Америки, пишет УНН.

Детали

Опрос, длившийся шесть дней, показал: 51% респондентов выступают против таких действий, остальные – не определились. Данные также продемонстрировали раскол среди республиканцев: 58% сторонников партии поддерживают внесудебные удары, тогда как 27% – против. Среди демократов отрицают практику три четверти опрошенных, и лишь около 10% ее одобряют.

Высокопоставленные чиновники представили Трампу военные варианты для Венесуэлы в ближайшие дни - СМИ13.11.25, 22:14 • 4396 просмотров

В последние месяцы администрация Дональда Трампа приказала нанести по меньшей мере 20 ударов по судам с подозреваемыми наркоторговцами в Карибском бассейне и у побережья Латинской Америки. По данным СМИ, в результате операций погибли по меньшей мере 79 человек.

Правозащитные организации, в частности Amnesty International, назвали такие действия незаконными внесудебными казнями и предостерегли относительно нарушений международного права. Некоторые союзники США также выражают тревогу.

Авианосец США "Джеральд Форд" перебросили в Латинскую Америку: растет напряжение с Венесуэлой11.11.25, 20:41 • 6455 просмотров

Белый дом настаивает, что страна ведет войну с наркокартелями, а "суды не нужны в вооруженных конфликтах". Вашингтон обвиняет правительство Венесуэлы в сговоре с наркоторговцами, но президент Николас Мадуро эти обвинения отвергает. Тем временем Каракас заявляет, что готовится к возможному нападению США.

"Южное копье": США начали операцию против наркотеррористов "из нашего полушария"14.11.25, 01:54 • 16657 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Николас Мадуро
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты