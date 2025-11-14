Опрос показал: большинство американцев против убийств подозреваемых в наркоторговле без суда – Reuters
Согласно опросу Reuters/Ipsos, лишь 29% американцев поддерживают ликвидацию подозреваемых в наркоторговле военными США без суда. 51% респондентов выступают против таких действий, тогда как остальные не определились.
Только 29% американцев поддерживают применение американских военных для ликвидации подозреваемых в наркоторговле без суда. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, проведенного на фоне расширения военного присутствия Вашингтона вблизи Латинской Америки, пишет УНН.
Опрос, длившийся шесть дней, показал: 51% респондентов выступают против таких действий, остальные – не определились. Данные также продемонстрировали раскол среди республиканцев: 58% сторонников партии поддерживают внесудебные удары, тогда как 27% – против. Среди демократов отрицают практику три четверти опрошенных, и лишь около 10% ее одобряют.
В последние месяцы администрация Дональда Трампа приказала нанести по меньшей мере 20 ударов по судам с подозреваемыми наркоторговцами в Карибском бассейне и у побережья Латинской Америки. По данным СМИ, в результате операций погибли по меньшей мере 79 человек.
Правозащитные организации, в частности Amnesty International, назвали такие действия незаконными внесудебными казнями и предостерегли относительно нарушений международного права. Некоторые союзники США также выражают тревогу.
Белый дом настаивает, что страна ведет войну с наркокартелями, а "суды не нужны в вооруженных конфликтах". Вашингтон обвиняет правительство Венесуэлы в сговоре с наркоторговцами, но президент Николас Мадуро эти обвинения отвергает. Тем временем Каракас заявляет, что готовится к возможному нападению США.
