14 листопада, 18:09
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Опитування показало: більшість американців проти убивств підозрюваних у наркоторгівлі без суду – Reuters

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 29% американців підтримують ліквідацію підозрюваних у наркоторгівлі військовими США без суду. 51% респондентів виступають проти таких дій, тоді як решта не визначилися.

Опитування показало: більшість американців проти убивств підозрюваних у наркоторгівлі без суду – Reuters

Лише 29% американців підтримують застосування військових США для ліквідації підозрюваних у наркоторгівлі без суду. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, проведеного на тлі розширення військової присутності Вашингтона поблизу Латинської Америки, пише УНН.

Деталі

Опитування, що тривало шість днів, вказало: 51% респондентів виступають проти таких дій, решта – не визначилися. Дані також продемонстрували розкол серед республіканців: 58% прихильників партії підтримують позасудові удари, тоді як 27% – проти. Серед демократів заперечують практику три чверті опитаних, і лише близько 10% її схвалюють.

Високопосадовці представили Трампу військові варіанти для Венесуели найближчими днями - ЗМІ13.11.25, 22:14 • 4424 перегляди

Останні місяці адміністрація Дональда Трампа наказала завдати щонайменше 20 ударів по суднах із підозрюваними наркоторговцями в Карибському басейні та біля узбережжя Латинської Америки. За даними ЗМІ, унаслідок операцій загинули щонайменше 79 людей.

Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, назвали такі дії незаконними позасудовими стратами та застерегли щодо порушень міжнародного права. Деякі союзники США також висловлюють тривогу.

Авіаносець США "Джеральд Форд" перекинули до Латинської Америки: зростає напруга з Венесуелою11.11.25, 20:41 • 6480 переглядiв

Білий дім наполягає, що країна веде війну з наркокартелями, а "суди не потрібні у збройних конфліктах". Вашингтон звинувачує уряд Венесуели у змові з наркоторговцями, але президент Ніколас Мадуро ці звинувачення відкидає. Тим часом Каракас заявляє, що готується до можливого нападу США.

"Південний спис": США розпочали операцію проти наркотерористів "з нашої півкулі"14.11.25, 01:54 • 16674 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ніколас Мадуро
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки