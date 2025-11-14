Опитування показало: більшість американців проти убивств підозрюваних у наркоторгівлі без суду – Reuters
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 29% американців підтримують ліквідацію підозрюваних у наркоторгівлі військовими США без суду. 51% респондентів виступають проти таких дій, тоді як решта не визначилися.
Лише 29% американців підтримують застосування військових США для ліквідації підозрюваних у наркоторгівлі без суду. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, проведеного на тлі розширення військової присутності Вашингтона поблизу Латинської Америки, пише УНН.
Деталі
Опитування, що тривало шість днів, вказало: 51% респондентів виступають проти таких дій, решта – не визначилися. Дані також продемонстрували розкол серед республіканців: 58% прихильників партії підтримують позасудові удари, тоді як 27% – проти. Серед демократів заперечують практику три чверті опитаних, і лише близько 10% її схвалюють.
Високопосадовці представили Трампу військові варіанти для Венесуели найближчими днями - ЗМІ13.11.25, 22:14 • 4424 перегляди
Останні місяці адміністрація Дональда Трампа наказала завдати щонайменше 20 ударів по суднах із підозрюваними наркоторговцями в Карибському басейні та біля узбережжя Латинської Америки. За даними ЗМІ, унаслідок операцій загинули щонайменше 79 людей.
Правозахисні організації, зокрема Amnesty International, назвали такі дії незаконними позасудовими стратами та застерегли щодо порушень міжнародного права. Деякі союзники США також висловлюють тривогу.
Авіаносець США "Джеральд Форд" перекинули до Латинської Америки: зростає напруга з Венесуелою11.11.25, 20:41 • 6480 переглядiв
Білий дім наполягає, що країна веде війну з наркокартелями, а "суди не потрібні у збройних конфліктах". Вашингтон звинувачує уряд Венесуели у змові з наркоторговцями, але президент Ніколас Мадуро ці звинувачення відкидає. Тим часом Каракас заявляє, що готується до можливого нападу США.
"Південний спис": США розпочали операцію проти наркотерористів "з нашої півкулі"14.11.25, 01:54 • 16674 перегляди