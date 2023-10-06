Обнародована Гранадская декларация: что там сказано о расширении и Украине

КИЕВ. 6 октября. УНН. Европейский совет обнародовал Гранадскую декларацию, которая была принята 27 лидерами ЕС по итогам неформального саммита. В документе указано, что ЕС будет поддерживать "Украину и ее народ столько, сколько потребуется", а в пункте о расширении - что кандидатам "необходимо активизировать свои усилия по реформам", передает УНН.