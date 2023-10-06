Оприлюднено Гранадську декларацію: що там сказано про розширення та Україну

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У декларації зазначено, що після зустрічі у Версалі члени ЄС діяли рішуче.

"Під загрозою енергетичного шантажу ми значно зменшили нашу залежність і диверсифікували джерела. Зіткнувшись зі звуженням ланцюгів постачання та міжнародною конкуренцією, ми зміцнили нашу економічну базу. Сповнені рішучості взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку та оборону та допомогти Україні, ми зміцнили потенціал Європи. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно. Ми також підтвердили, що майбутнє наших кандидатів на членство та їхніх громадян у Європейському Союзі", - сказано у документі.

Не оминули увагою лідери ЄС й "ключові пріоритети та дії, необхідні для сильної, динамічної, конкурентоспроможної та згуртованої Європи в мінливому світі".

"Грунтуючись на Стратегічному компасі безпеки та оборони, ми зміцнюватимемо нашу оборонну готовність та інвестуватимемо у потенціал, розвиваючи нашу технологічну та промислову базу. Ми також зосередимося на військовій мобільності, стійкості в космосі та протидії кібернетичним і гібридним загрозам і маніпулюванню іноземною інформацією по всьому Союзу. російська загарбницька війна також ще більше підкреслила міцність трансатлантичних відносин", - йдеться у документі.

Згадали також про кліматичні та екологічні ризики, енергоефективність, декарбонізацію, а ще - стійкість "до стихійних лих та адаптації до зміни клімату".

Проте одним із найважливіших пунктів декларації, безумовно, є - розширення Європейського Союзу.

Цитата

"Розширення є геостратегічним вкладенням у мир, безпеку, стабільність і процвітання. Це рушійна сила для покращення економічних і соціальних умов європейських громадян, зменшення розбіжностей між країнами та має підтримувати цінності, на яких засновано Союз. З огляду на перспективу подальшого розширення Союзу, як ЄС, так і майбутні держави-члени повинні бути готові. Кандидатам, які хочуть стати членами, необхідно активізувати свої зусилля щодо реформ, зокрема у сфері верховенства права, відповідно до характеру процесу вступу, заснованого на заслугах, і за підтримки ЄС. Паралельно Союз має закласти необхідні внутрішні основи та реформи. Ми визначимо наші довгострокові амбіції та шляхи їх досягнення. Ми розглянемо ключові питання, пов’язані з нашими пріоритетами та політикою, а також нашою спроможністю діяти. Це зробить ЄС сильнішим і посилить європейський суверенітет", - йдеться у декларації.

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