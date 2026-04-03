Оппозиция пытается запретить Telegram, следуя российскому сценарию - Гетманцев

В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 34753 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 82116 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 93993 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 111321 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 95718 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 101327 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52009 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 108417 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37528 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Украина и Сирия откроют посольства в Киеве и Дамаске - МИД5 апреля, 19:25 • 12087 просмотра
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 11242 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 10057 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 11090 просмотра
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 6452 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 93996 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 101329 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 108420 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 88154 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 87331 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 22521 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 38441 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 40023 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 51573 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 65612 просмотра
Оппозиция пытается запретить Telegram, следуя российскому сценарию - Гетманцев

Киев • УНН

 • 4343 просмотра

Оппозиция планирует жесткие правки к законопроекту №11115 для блокировки мессенджера. Даниил Гетманцев назвал инициативу запрета ресурса позором и стыдом.

Оппозиционные депутаты в Верховной Раде пытаются запретить доступ украинцев к мессенджеру Telegram, прикрываясь якобы борьбой с недостоверной информацией. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это российским сценарием регулирования инфопространства, передает УНН.

"Речь не о деанонимизации — она невозможна. Речь о запрете. То есть такая анти-телеграм-коалиция предлагает нам сделать с Telegram то же самое, что с ним делает Россия: ограничить граждан в доступе к нему", — подчеркнул он.

Гетманцев раскритиковал такие подходы, отметив, что полный запрет ресурса неприемлем.

"Решать проблему распространения недостоверной информации путем полного запрета ресурса, который является основным источником информации для украинцев, — это позор и безобразие. Стыдно бояться своих же людей и того, что они вам пишут в комментариях, где нет и не может быть цензуры", — отметил народный депутат.

В то же время в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №11115, касающийся регулирования деятельности цифровых платформ, в частности Telegram. Документ предусматривает введение базовых требований к платформам: раскрытие информации о владельцах и источниках финансирования, наличие официального представителя в Украине, а также обязанность реагировать на запросы, касающиеся угроз национальной безопасности. В случае невыполнения этих требований предусмотрены санкции — от финансовых до включения в перечень платформ с непрозрачной структурой собственности.

В то же время, по данным источников в Верховной Раде, на данный момент представлен относительно мягкий вариант законопроекта. Однако ко второму чтению оппозиция планирует внести в него жесткие поправки с нормами, которые фактически заблокируют деятельность Telegram в Украине.

По данным опросов, более 80% украинцев сегодня используют этот мессенджер как источник информации, в частности для доступа к новостям и журналистским расследованиям, поскольку эта платформа не подлежит цензуре.

Лилия Подоляк

