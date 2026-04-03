Оппозиция пытается запретить Telegram, следуя российскому сценарию - Гетманцев

Оппозиционные депутаты в Верховной Раде пытаются запретить доступ украинцев к мессенджеру Telegram, прикрываясь якобы борьбой с недостоверной информацией. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал это российским сценарием регулирования инфопространства, передает УНН.

"Речь не о деанонимизации — она невозможна. Речь о запрете. То есть такая анти-телеграм-коалиция предлагает нам сделать с Telegram то же самое, что с ним делает Россия: ограничить граждан в доступе к нему", — подчеркнул он.

Гетманцев раскритиковал такие подходы, отметив, что полный запрет ресурса неприемлем.

"Решать проблему распространения недостоверной информации путем полного запрета ресурса, который является основным источником информации для украинцев, — это позор и безобразие. Стыдно бояться своих же людей и того, что они вам пишут в комментариях, где нет и не может быть цензуры", — отметил народный депутат.

В то же время в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №11115, касающийся регулирования деятельности цифровых платформ, в частности Telegram. Документ предусматривает введение базовых требований к платформам: раскрытие информации о владельцах и источниках финансирования, наличие официального представителя в Украине, а также обязанность реагировать на запросы, касающиеся угроз национальной безопасности. В случае невыполнения этих требований предусмотрены санкции — от финансовых до включения в перечень платформ с непрозрачной структурой собственности.

В то же время, по данным источников в Верховной Раде, на данный момент представлен относительно мягкий вариант законопроекта. Однако ко второму чтению оппозиция планирует внести в него жесткие поправки с нормами, которые фактически заблокируют деятельность Telegram в Украине.

По данным опросов, более 80% украинцев сегодня используют этот мессенджер как источник информации, в частности для доступа к новостям и журналистским расследованиям, поскольку эта платформа не подлежит цензуре.