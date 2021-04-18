Оппозиционные партии Чехии заявили о планах поставить вопрос о причастности РФ к взрыву в 2014 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Чешские правые парламентские партии, которым в нижней палате законодательного органа относятся 73 из 200 депутатских мандатов, намерены обсудить на предстоящем заседании, которое состоится 20 апреля, вопрос о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году. Об этом сообщил в субботу вечером журналистам председатель Гражданской демократической партии Петр Фиала, передает УНН.
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“Мы (представители оппозиции — ред.) будем требовать включения вопроса о причастности России к трагедии под Врбетице первым пунктом программы на предстоящее заседание нижней палаты, который состоится во вторник — отметил он. — Если же нам это не удастся, то мы будем требовать созвать экстренное заседание по данной теме, на что вправе. Чехия должна реагировать не только высылкой 18 сотрудников посольства РФ, но и другими решительными шагами. Российские компании не должны быть допущены к (запланированного на текущий год) тендера на строительство нового энергоблока АЭС “Дукованы”.
Что предшествовало
Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер республики Ян Гамачек на экстренном пресс-конференции в субботу сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которые, по утверждению чешской стороны, являются “офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ”. Этот шаг был сделан в связи с открывшимся обстоятельствам в контексте взрыва в 2014 году на складе боеприпасов в селе Врбетице, при котором погибли два человека. К нему, как сказали политики, причастны “офицеры российской военной разведки ГРУ”.
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Согласно чешским источников, штат посольства РФ и двух российских генеральных консульств в городах Брно и Карловых Вар состоит из 140 дипломатов и сотрудников технического персонала.