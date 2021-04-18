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Опозиційні партії Чехії заявили про плани поставити питання про причетність РФ до вибуху в 2014 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Чеські праві парламентські партії, яким в нижній палаті законодавчого органу належать 73 з 200 депутатських мандатів, мають намір обговорити на майбутньому засіданні, що відбудеться 20 квітня, питання про причетність російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів в селі Врбетіце в 2014 році. Про це повідомив в суботу ввечері журналістам голова Громадянської демократичної партії Петро Фіала, передає УНН.

Цитата

“Ми (представники опозиції — ред.) будемо вимагати включення питання про причетність Росії до трагедії під Врбетіце першим пунктом програми на майбутнє засідання нижньої палати, що відбудеться у вівторок — зазначив він. — Якщо ж нам це не вдасться, то ми будемо вимагати скликати екстрене засідання по даній темі, на що маємо право. Чехія повинна реагувати не тільки висилкою 18 співробітників посольства РФ, а й іншими рішучими кроками. Російські компанії не повинні бути допущені до (запланованого на поточний рік) тендеру на будівництво нового енергоблоку АЕС “Дуковани”.

Що передувало

Напередодні Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і перший віце-прем’єр республіки Ян Гамачек на екстреній пресконференції в суботу повідомили про висилку 18 співробітників посольства РФ в Празі, які, за твердженням чеської сторони, є “офіцерами російських спецслужб СВР і ГРУ”. Цей крок був зроблений у зв’язку з обставинами, що відкрилися в контексті вибуху в 2014 році на складі боєприпасів в селі Врбетіце, при якому загинули дві людини. До нього, як сказали політики, причетні “офіцери російської військової розвідки ГРУ”.

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Згідно чеським джерел, штат посольства РФ і двох російських генеральних консульств в містах Брно і Карлових Вар складається з 140 дипломатів і співробітників технічного персоналу.

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