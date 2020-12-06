Оппозиция Армении опасается войны с Турцией в случае отказа от соглашения по Карабаху
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Оппозиция Армении не будет отказываться от соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, опасаясь войны с Турцией и конфликта с Россией. Об этом заявил оппозиционный политик Вазген Манукян, пишет DW, передает УНН.
“Мы никогда не смиримся с этим документом, но этот документ де-факто работает, и мы не сможем отказаться от него. Это будет означать войну с Турцией и Азербайджаном и размолвки с российскими миротворцами”, — сказал Манукян на субботнем митинге оппозиции.
Кандидат в премьер-министры Армении назвал Россию главным союзником, а по поводу Турции заявил об отсутствии “общих интересов”. Он также подчеркнул необходимость восстановления формата Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
“Пункты этого соглашения (о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе — ред.) нуждаются в комментариях. Временное правительство должно работать, чтобы реализовать это соглашение во благо Армении”, — заявил политик.
Напомним, в субботу на площади Свободы в Ереване представители оппозиции вновь потребовали отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считая его ответственным за беды, связанные с 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Ему дали время до полудня 8 декабря чтобы добровольно уйти с должности, угрожая протестами по всей стране.
Накануне главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США, Франции и России в очередной раз призвали Армению и Азербайджан продолжать в полном объеме выполнять свои обязательства о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.